忘關麥！富豪自爆殺人才剛判刑　秒受報應「染疫重症」癡呆慘樣曝

▲紐約第二代地產大亨德斯特（Robert Durst）於10月14日被以一級謀殺罪遭判無期徒刑，但他同時因感染新冠肺炎而住院，需倚靠呼吸器維生。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

現年78歲的美國地產大亨德斯特（Robert Durst）涉嫌殺害包含妻子在內的3名親友，但20多年來都逃過法律制裁，終於在9月被陪審團認定有罪，14日被判處無期徒刑，不得假釋。然而，他的律師2天後透露，德斯特因感染新冠肺炎而住院，甚至需要使用呼吸器，狀態非常虛弱，溝通有困難，因此計畫提出上訴。

▲德斯特2021年9月初出庭時的模樣。（圖／路透）

根據《衛報》、CNBC報導，德斯特2000年殺害女性好友伯曼（Susan Berman）14日遭法庭以一級謀殺罪判處無期徒刑，不得假釋。律師2天後立即向媒體證實，德斯特感染新冠肺炎，需要使用呼吸器，現正於南加州大學醫院住院，在洛杉磯縣治安部門的監督下他經歷了審判，但量刑聽證會上他非常虛弱、狀況糟糕，呼吸困難且溝通不良，因此計畫提出上訴。

▼才時隔1個月，10月正式遭判刑的健康狀況已大不如前。

Real estate heir Robert Durst, who was sentenced this week to life in prison for murdering a friend in 2000, has COVID-19 and is on a ventilator, his lawyer told the Los Angeles Times https://t.co/pjc5dTOmxv pic.twitter.com/Fq1YVzeheP — Reuters (@Reuters) October 17, 2021

德斯特的妻子麥柯馬克（Kathleen McCormack）於1982年失蹤，當局推測她已經死亡，但一直沒有找到遺體。犯罪小說作家、拉斯維加斯黑幫份子之女伯曼，是德斯特最好的朋友，當他被指控為嫌疑人時，伯曼還幫他提出假的不在場證明。然而，德斯特卻在2000年12月來到伯曼家中，近距離持槍射向她的後腦杓，因為他擔心伯曼會向當局透露麥柯馬克之死的背後秘密。

▼德斯特20年前與伯曼合影。

Robert Durst was sentenced to life in prison for the murder of his friend Susan Berman! So that’s some kind of justice at least… although not for all. #robertdurst #robertdursttrial #susanberman #thejinx #murder #truecrimecommunity #truecrimenews #truecrimeheadlines pic.twitter.com/IjRiJgnP00 — Crime and Cynicism: A True Crime & Mystery Podcast (@crimecyncismpod) October 15, 2021

德斯特當年被盤問時堅稱自己沒有殺害這2名女人，未遭逮捕的他隔年竟然又分屍了鄰居布萊克（Morris Black），隨後躲到德州東部海岸，時常穿戴假髮、裙子和高跟鞋等喬裝成女人，化名為西納（Dorothy Ciner）。儘管後來他承認支解了布萊克的遺體，但德斯特聲稱是自衛殺人，最後被無罪釋放。德斯特看似逃過了所有法律制裁，到頭來卻栽在自己手上。

德斯特2015年演出HBO的犯罪紀錄片《The Jinx：黑色豪門疑案》時，因為忘記自己身上還戴著無線麥克風，他走進浴室自言自語地說，「你被逮捕了！我到底幹了什麼好事？當然，我把他們全殺了。」當年3月最後一集播出前幾小時，他就在紐奧良以一級謀殺罪被捕。據悉，德斯特來自紐約最富有、最強大的房地產家族之一，卻是與家族最疏遠的成員，他的兄弟道格拉斯（Douglas）還在法庭上作證稱德斯特也想殺了他。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast