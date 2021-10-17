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女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留言「快喝」一口乾杯身亡！

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網紅「羅小貓貓子」14日晚間直播時，突然表示這是自己最後一次開直播，接著就拿出一瓶農藥喝光，在送醫急救後不治身亡。羅小貓貓子的閨蜜事後控訴，羅小貓貓子其實不想死，但有網友看見農藥後不斷留言「喝下去」，最終導致了悲劇的發生。

根據陸媒報導，羅小貓貓子是知名的直播主，擁有50多萬的追蹤數，14日晚上直播之前，她曾上傳過一支短影片，表示自己罹患憂鬱症很久了，在醫院住了2個多月，大家看見她開心的樣子，都是故意演出來的，「我希望大家看到我的影片開心的、是快樂的，我也是快樂的，我最近真的撐不住了。」

▼羅小貓貓子在直播中拿出農藥後，竟有網友留言要她「快喝」。（圖／翻攝微博）

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

直播的時候，羅小貓貓子告訴大家這是最後一次的直播，接著就拿出了一瓶農藥，突然將農藥一飲而盡，還說「有點難喝」，不久後就關閉了直播。許多觀眾嚇了一大跳，馬上報警求救，但遺憾的是，羅小貓貓子最後仍於15日下午不治身亡。

事後，羅小貓貓子的閨蜜向媒體控訴，羅小貓貓子長期遭到網路霸凌，因此罹患憂鬱症，又加上感情不順遂，與男友分手，要求復合又被拒絕，心理狀況一直不太好，但還是會在直播中強顏歡笑。

▼留言慫恿喝農藥的網友不只一人。（圖／翻攝微博）

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

閨蜜還說，直播的過程中，有網友瘋狂留言「快點喝下去」，但羅小貓貓子其實是不想死的，因為報警電話就是她自己打的，「這些人的言論，害了一整個家庭！」

羅小貓貓子的家人也指出，羅小貓貓子的自殺與前男友無關，是直播間的觀眾不斷起哄，最終導致了悲劇發生，他們會追究起鬨者的法律責任。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

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