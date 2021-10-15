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「小六生拿iPhone 12」他打工買i8超衝擊：現在孩子太好命！網戰翻

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲網紅小六生拿iPhone 12，讓原PO嘆太好命。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「現在小六生使用高階iPhone是常態？」一名男網友驚呼，看著年紀僅小六的網紅拿iPhone 12，自己童年用的是陽春手機，直到大學打工才買到iPhone 8，讓他感慨「現在的小孩真的好命！」文章曝光後，引發網友兩派討論，一派網友認為，小六生可能也是自己賺錢買的，另一派過來人則分享小時候用的手機款式。

一名男網友在Dcard表示，前陣子滑YouTube時，看見一位網紅小六妹頗有名氣，好奇心驅使下，發現對方小小年紀就拿著高階手機，「她現在應該也剛上國中不久...她應該小學的時後，就已經在使用iPhone 12了！」

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原PO瞪大眼直呼，覺得現在的小六生使用的東西非常科技化，也很愛使用昂貴的東西，「茶來伸手、飯來張口的小學生也不在是少數。」

回憶自己童年，原PO透露，第一支手機是在國三買的，「使用Taiwan Mobile的安卓手機，而且才32G，而那支手機我也用到高二，因為用到壞了，之後我又改換成Sony的手機，而且還是32G！」

轉眼到了高中，原PO看同學也開始拿iPhone 6s，讓他也羨慕不已，便向爸媽表示也想換iPhone，可想而知，下場被狠狠臭罵了一頓，「你才高中生，不需要換那麼好的手機...你上大學後，可以打工賺錢買 」、「我們買給你手機，你要感恩感謝，不要要求那麼多，我跟你爸手機容量都32G，你好意思叫我們買給你64G以上」 、「同學使用iPhone，不一定你也要跟著用iPhone ，不然你去你同學家當兒子呀，看他們會不會買給你？」

被罵得灰頭土臉後，原PO也終於認清事實，於是大學努力打工，才買到人生第一支的iPhone 8 Plus 256G，「現在iPhone已經出到13了，我還是使用那支8 Plus。」

▲蘋果新機一開賣，二手市場價格iPhone12系列就跌3000元 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲原PO自認，自己賺錢買手機，比較有成就感 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

對此，原PO深切體悟到賺錢的艱辛，「用自己所賺的錢買到iPhone滿有成就感的，比起那些茶手伸手，飯來張口，想要哪支iPhone ，父母就買給他，他們是完全不會了解我的成就感的...只能說現在的小孩，真的非常好命！」

文章曝光後，底下網友熱議，「我國小一個月有一次能拿20塊，放學去買加蛋蔥油餅，我就開心的不得了了」、「要這樣比根本比不完吧，你父母那一輩搞不好連吃飽都有問題了」、「我的手機也都是自己賺錢買的，我也會羨慕那些家境好的人，不過不去看，沒有比較就沒有傷害啦」、「就時代不同，你這樣跟那些酸我們小時候都在玩電腦看電視，覺得自己童年去溪邊三小的才珍貴的老人們有什麼兩樣」、「不知道他的訂閱數多少和觀看流量多少，但如果人家是網紅，應該是有能力可以買一支手機」。

另有網友也分享童年用的手機款式，「我到高中畢業都還在拿掀蓋式的按鍵手機」、「我小學三年級的表弟也拿i12 Pro，現在還進階到要MacBook，重點是他家裡領低收入戶」、「我國三畢業的時候才拿到人生中第一支手機OPPO F1，五專快3年級的時候換了iPhone6s Plus 32G，五專要畢業的那學期換了iPhone12 128G ，直到現在不到一年，三支都自己全責出錢，花自己錢的手機真的為格外珍惜」。

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