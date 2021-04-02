「太魯閣號」48死　陸國台辦關切：表達哀悼和慰問

▲太魯閣號第4節車廂情況。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陳政錄／北京報導

台鐵「太魯閣號」408車次於花蓮清水隧道出軌，造成累計48人罹難的重大事故。對此，大陸國台辦2日傍晚發布新聞稿，表示「國台辦、海協會對在事故中不幸遇難的同胞深切哀悼，對遇難者家屬及受傷同胞表達誠摯慰問。」

這是繼半個月前，舊蘇花115公里處發生遊覽車撞山壁意外後，大陸國台辦今年第二次，針對台灣發生的重大交通事故，表達關心。

在此之前，大陸國台辦發言人馬曉光2日午後，已先行透過書面聲明，表達陸方的高度關切，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。而後，國台辦於傍晚最新發出的新聞稿，指稱截至目前，事故已造成48人罹難，多人受傷，國台辦、海協會對在事故中不幸遇難的同胞深切哀悼，對遇難者家屬及受傷同胞表達誠摯慰問。

▲大陸國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

「太魯閣號」408車次於花蓮縣秀林鄉清水隧道出軌，目前累計48人罹難、159人輕重傷送醫、261人已疏運，傷者分別送國軍805、慈濟、門諾、部花、蘇榮醫院。

據了解，列車全車搭車旅客約350人，今早9時08分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，列車是撞上隧道施工的工程車而導致出軌，車頭直接被削掉一半，照片怵目驚心。

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