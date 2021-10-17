「天空有恐龍」　奇蹟療癒美照萌翻22萬網友

▲日本攝影師Ryosuke Miyoshi外拍時，意外捕捉到白雲形成一顆可愛恐龍頭的瞬間，第一時間上傳推特吸引廣大好評。（圖／翻攝自推特@ryostory1124cat）

圖文／鏡週刊

日本有位貓咪攝影師Ryosuke Miyoshi，日前在外拍時，意外捕捉到天空中的白雲，形成一顆可愛恐龍頭的形狀，由於當時雲層飄動快速，沒多久就消散，他捕捉到恐龍雲的瞬間後，興奮的用手機拍下相機液晶螢幕的預覽畫面，上傳推特，第一時間分享這奇蹟的一幕，吸引超過22萬個推讚。

主要拍攝浪貓、中途貓的攝影師Ryosuke Miyoshi，經常在IG上分享許多貓咪在野外的療癒身影，以及擺拍的夢幻美照。之前也曾因拍出「貓版天空之鏡」的美照，在網路上引發話題。

近日他外出拍攝時，不是拍到貓咪，而是拍到恐龍！當時藍天中的雲層隨風飄動時，正巧形成像顆恐龍頭的樣子，而且還是卡通版的可愛模樣，Miyoshi立馬用相機拍下稍縱即逝的奇蹟瞬間，後來也用手機翻拍相機螢幕的預覽畫面，上傳推特以速報方式分享這決定性的瞬間！

該貼文火速引發關注，超過22萬個推讚，許多網友都大讚真的太可愛，「神奇的瞬間！」「大自然創作的藝術品。」「構圖也太棒了，藍天白雲綠地還配上盛開的波斯菊，超美！」「好想當手機桌布喔！」也有許多人分享自己曾經捕捉到的，神似其他可愛動物的白雲形狀，都是難得一見的大自然奇觀。

對於貼文熱烈的迴響，原PO除了感謝大家的好評之外，也提到之後會以發布作品的形式公開，屆時想當桌布使用的話都是可以的，同時提到他平常主要是拍攝貓咪的照片，愛貓的朋友也可以去他的IG欣賞。



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