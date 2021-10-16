　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝...店員也傻眼

一名店員抱怨客人以「我用不到了」為由，堅持要退已拆封的保險套。（示意圖，翻攝自Pixabay）

▲一名店員抱怨客人以「我用不到了」為由，堅持要退已拆封的保險套。（示意圖，翻攝自Pixabay）

圖文／鏡週刊

保險套屬於私人衛生用品，依照規定一經開封便不能退換，這是大多數人都知道的規定。卻有一名網友抱怨，一名女奧客不但上門要求退貨，且退貨的理由令他傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位網友在臉書社團「爆怨公社」中發文提到，一名女客人到店裡的櫃臺，表明要退保險套，原PO向她解釋，保險套屬於衛生用品，不能退貨，不料這位女客人竟理直氣壯地說出退貨的理由：「我用不到了！」令原PO相當傻眼。而當原PO看到那盒被要求退貨的保險套，更是吃驚到說不出話，那產品原本是兩盒一組出售，結果女客人不但只拿一盒來退，且盒子已經拆封，裡面剩下零星幾個保險套，原PO覺得用剩的保險套還要退，未免也太誇張。

原PO也提到，過去還遇過客人以保險套「尺寸不合」堅持退貨，令他不禁感嘆：「有些人真的很厚臉皮，吃到一半的餅乾、泡了一半的奶粉、酒都喝光了卻說不好喝」。

最後原PO直呼「我相信服務業應該不只我遇到一樣的問題，還有服務業大家辛苦了」。也有網友分享自己遇到奧客的經驗：「我們還有客戶退瓜子，但是都已經快吃完了，理由是『產品不如預期』，真的很想翻白眼跟他說，你都快吃完了，是在產品不如預期什麼鬼」、「以前在賣場，有客人把用過的乳液罐拿回來退，原因：磁場不合」。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
麗山國中生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯
保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝　店員傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

加碼後連12期沒槓過！今彩539頭獎又中2注　北市府轉運站店也開出

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝...店員也傻眼

快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

「濕冷豪雨彈」來了紫爆！首波變天波浪降溫10°C　台灣頭冷氣吹3天

快訊／柯文哲夫婦突現身大稻埕！舉香拜拜「祈求雨快停」

釀46死悲劇曝「租屋黑市」問題　專家：爛房子出租無法可管

好康在這！明天台灣文化日　到故宮南北院參觀都免費

誰是台灣男神級YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」：帥到瘋

豪雨夜襲北台灣！一路濕到下星期　驟降7度「最冷時間點曝」

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

送醫畫面曝光　22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

虐死女嬰！保母遭「私刑報復」 網友怒衝她家撒冥紙、砸雞蛋

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

加碼後連12期沒槓過！今彩539頭獎又中2注　北市府轉運站店也開出

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝...店員也傻眼

快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

「濕冷豪雨彈」來了紫爆！首波變天波浪降溫10°C　台灣頭冷氣吹3天

快訊／柯文哲夫婦突現身大稻埕！舉香拜拜「祈求雨快停」

釀46死悲劇曝「租屋黑市」問題　專家：爛房子出租無法可管

好康在這！明天台灣文化日　到故宮南北院參觀都免費

誰是台灣男神級YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」：帥到瘋

豪雨夜襲北台灣！一路濕到下星期　驟降7度「最冷時間點曝」

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

爸媽仍盼他延續香火！　鍾明軒找女生約會：為他們做最後一次嘗試

台北租房有多難？　他曝「3大問題點」勸退：狗都住得比你好！

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　背部著地重擊…15秒驚悚畫面曝光

虎豹潭6人失蹤…業者「FB偷刪照」！2小時後採納網友建議關閉了

梁國源／看懂中國加強行業監管的政經意涵

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

生活熱門新聞

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝.

100元鹹酥雞最頂吃法曝光！內行：還剩30元買飲料

濕冷豪雨彈來了！首波變天波浪降溫10°C

陳修將老婆2天前發文　「48字洩心聲」引聯想

快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

台灣最帥YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」

第十二輪有你嗎？快來查詢「預約資格」

女坐火車月台拍美照！台鐵已報警

鄉民認證「台北最強夜市」！　在地人推這2處

豪雨夜襲！驟降7度最冷時間點曝

婆婆打疫苗「要老公陪」　人妻傻眼遭轟爆

連嗆封殺！鄧佳華逛街冷回：還好

暖男也是渣男！時間管理大師TOP3星座

更多熱門

相關新聞

美軍官驚爆：外星人恐釀第三次世界大戰

美軍官驚爆：外星人恐釀第三次世界大戰

美國前空軍軍官羅伯特賽斯（Robert Salas）日前與多位退役士官出面，驚爆過去擔任空軍指揮官時，曾目睹基地內的核武器設施、導彈系統遭UFO入侵癱瘓，造成所有軍事設備被控制，許多武器的發射序列甚至遭強行啟動，隨時可能升空發動攻擊，堪稱世界級的國安危機，而因不滿美方隱瞞此事，他也宣布將於下週二（19日）召開記者會，公佈手中握有UFO企圖攻擊地球的證據。

想要禰豆子箱子！暖爸實現女兒心願還原《鬼滅》畫面

想要禰豆子箱子！暖爸實現女兒心願還原《鬼滅》畫面

油價漲不停　3檔ETF抓飆升行情

油價漲不停　3檔ETF抓飆升行情

洗窗遇萌犬搭訕！熱情金金叼玩具「邀玩玩」

洗窗遇萌犬搭訕！熱情金金叼玩具「邀玩玩」

無法釋懷貓狗病痛　蔡祥台大獸醫卡關休學

無法釋懷貓狗病痛　蔡祥台大獸醫卡關休學

關鍵字：

鏡週刊爆怨公社保險套

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

丫頭「23歲存到100萬」只花5年！曝超簡單儲蓄法：人人都能

虎豹潭6人失蹤　業者「偷刪照」關閉粉專

還在挖耳朵？醫急勸「完全不需要」曝3大慘下場：嚴重恐失聰

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

IKEA敦北店復活！餐廳也回來了

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

鳳梨堅稱單身！「狂放閃火辣秘書」認了眼神交流心意

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面