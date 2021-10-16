保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝...店員也傻眼

▲一名店員抱怨客人以「我用不到了」為由，堅持要退已拆封的保險套。（示意圖，翻攝自Pixabay）

圖文／鏡週刊

保險套屬於私人衛生用品，依照規定一經開封便不能退換，這是大多數人都知道的規定。卻有一名網友抱怨，一名女奧客不但上門要求退貨，且退貨的理由令他傻眼。

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這位網友在臉書社團「爆怨公社」中發文提到，一名女客人到店裡的櫃臺，表明要退保險套，原PO向她解釋，保險套屬於衛生用品，不能退貨，不料這位女客人竟理直氣壯地說出退貨的理由：「我用不到了！」令原PO相當傻眼。而當原PO看到那盒被要求退貨的保險套，更是吃驚到說不出話，那產品原本是兩盒一組出售，結果女客人不但只拿一盒來退，且盒子已經拆封，裡面剩下零星幾個保險套，原PO覺得用剩的保險套還要退，未免也太誇張。

原PO也提到，過去還遇過客人以保險套「尺寸不合」堅持退貨，令他不禁感嘆：「有些人真的很厚臉皮，吃到一半的餅乾、泡了一半的奶粉、酒都喝光了卻說不好喝」。

最後原PO直呼「我相信服務業應該不只我遇到一樣的問題，還有服務業大家辛苦了」。也有網友分享自己遇到奧客的經驗：「我們還有客戶退瓜子，但是都已經快吃完了，理由是『產品不如預期』，真的很想翻白眼跟他說，你都快吃完了，是在產品不如預期什麼鬼」、「以前在賣場，有客人把用過的乳液罐拿回來退，原因：磁場不合」。