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目睹UFO癱瘓美軍基地　美軍官驚爆外星人「恐釀第三次世界大戰」

美國前空軍軍官羅伯特將舉行記者會，揭露美軍隱瞞外星生命的真相。（翻攝Robert Salas IG）

圖文／鏡週刊

美國前空軍軍官羅伯特賽斯（Robert Salas）日前與多位退役士官出面，驚爆過去擔任空軍指揮官時，曾目睹基地內的核武器設施、導彈系統遭UFO入侵癱瘓，造成所有軍事設備被控制，許多武器的發射序列甚至遭強行啟動，隨時可能升空發動攻擊，堪稱世界級的國安危機，而因不滿美方隱瞞此事，他也宣布將於下週二（19日）召開記者會，公佈手中握有UFO企圖攻擊地球的證據。

據外媒報導，羅伯特早年曾派駐美國蒙大拿州的馬爾姆特羅姆空軍基地（Malmstrom Air base），擔任導彈發射最高指揮官，他宣稱曾在1967年3月時，受到UFO多次襲擊，造成基地內的數十枚洲際飛彈失靈，飛彈的發射程序更一度自行啟動，代表神通廣大的外星人，似乎能輕易控制人類的軍事設施，他透露類似事件已發生多次，直言此為重大的國安危機，恐有導致第三次世界大戰的風險。

羅伯特是美國最知名的外星生命專家之一。（翻攝Robert Salas IG）

經許多民間團體協助，羅伯特日前上網發動募款，並成功籌得超過13,000美金（約新台幣36萬元）後，宣布將於下週二，和4位資深退役軍官在華盛頓國際新聞組織（National Press Club）召開記者會，公布手中握有的軍事資料，譴責美國政府刻意隱瞞外星生命的存在，並警告外星人恐有操縱地球軍武的能力，呼籲美軍應正視此一現象，趕緊派專人介入調查。

從軍多年的羅伯特是美國民主黨員，退役軍階為空軍上尉，退休後的他醉心於追尋外星生命，他曾在2010年7月時發布記者會，控訴美軍隱瞞了大量UFO造訪地球的文件，並親自周遊各地，訪問了120位美軍士兵後得知，許多有核武器、導彈發射系統的美軍基地，都曾目睹UFO在空中盤旋，及訊號遭受干擾，導致武器失靈的現象，羅伯特懷疑外星人應是覬覦地球的軍事科技，並坦言類似事件早已持續多年，至今仍在美國境內各軍事設施發生。

羅伯特（右）長年與前五角大廈探員路易士（Luis Elizondo）合作，共同攜手追捕外星生命。（翻攝Robert Salas IG）

據悉羅伯特將在下週二的記者會中，揭露美軍自1947年至今，刻意隱瞞的多起UFO報告，活動將在當天早上9點舉行，並透過線上全球直播，也會安排媒體入場及發問，而儘管募款已達標，但後期每位捐款達100美金（約新台幣2,800元）的支持者，仍會收到一本羅伯特親筆簽名的的著作《Faded Giant》作為答謝，該書在2005年出版，描述了羅伯特長年追尋外星生命的心路歷程。

美國五角大廈曾在今年6月時，公佈了一份官方「不明飛行物體現象」（Unidentified Aerial Phenomena）的研究報告，針對自2004年至今，美國空軍與海軍目睹的144起UFO目睹紀錄，但除了一件案例經確認後，判定為觀測氣候用的氣象氣球（Weather balloon）外，其他143起事件的調查結果，都僅以「無法確認」草草交代，引起了許多民眾的不滿。


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