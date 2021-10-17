民進黨「支持黃國書面對歷史」　痛斥朱立倫「想用一句話切割？」

▲民進黨立委黃國書。（資料照／黃國書辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

針對民進黨立委黃國書承認曾任「線民」，並宣布退黨、不參與競選連任，民進黨發言人17日表示，黨部尊重他的說明，支持他勇於面對歷史的態度；而對於國民黨主席朱立倫稱當年所作所為是情治單位，不是國民黨，黨部則痛斥，當年國民黨威權時期對情治單位的掌控，透過情治單位對政治不同主張者的打壓迫害案例的斑斑血跡，朱立倫這樣一句話就想切割？

顏若芳表示，轉型正義是民進黨長年堅持推動的重要改革工作之一，也正因如此，總統蔡英文在2016年上任後，民進黨即推動促轉條例的修法，2017年12月促轉條例三讀通過，促轉會才得以成立並積極規劃、推動開放政治檔案等轉型正義工作。

顏若芳說，民進黨兌現推動轉型正義的承諾，其中包含黃國書委員也是投下贊成票，展現對於轉型正義明確支持的態度，而國民黨立委則依然不肯面對過去威權時期所留下的不公不義，在投票時棄權表達反對，兩相比較之下，誰更願意面對歷史顯然很清楚。

顏若芳指出，在過去國民黨執政實行戒嚴的時期，類似像是黃國書這樣的年輕人，無論何種原因而做了不該做的事，成為威權體制控制的一份子相當多，同時也背負良心的譴責，這就是國民黨的威權體制在台灣歷史上所留下的傷害。她強調，台灣社會在推動轉型正義時，也正在學習如何面對這樣的歷史傷痕，我們應該包容願意面對歷史而加以反省的人，而不是讓真正的加害者在一旁竊喜，他們才是更應該檢討面對的真兇。

顏若芳指出，針對國民黨主席朱立倫今日竟辯稱，當年國民黨威權時期所作所為是情治單位所為，不是國民黨，這是加害者最令人憤怒的說法，當年國民黨威權時期對情治單位的掌控，透過情治單位對政治不同主張者的打壓迫害案例的斑斑血跡，朱立倫這樣一句話就想切割？

顏若芳說，這種為國民黨威權時期所犯下不公不義的擦脂抹粉行為，更證明國民黨在現在朱立倫的領導下，不但無視於過去國民黨在威權時期執政所犯下的錯誤，更對於轉型正義的推動毫無基本認知，更是在當年眾多遭受國民黨迫害的受害者及其家屬的傷口上灑鹽，朱立倫應該對此言行修正與道歉。

顏若芳表示，當年解密東德秘密警察檔案的德國「史塔西檔案局」主任Niels Schwiderski曾表示，「打開傷口才是清創、癒合的開始」，這不但顯示了轉型正義的重要性，也提醒所有人，民主這條路非常艱辛，有很多人替大家承受著苦難，也肯定所有願意坦承面對過去的人，「坦誠以對才是我們能攜手往下走的動能」。

顏若芳強調，相信黃國書委員也是秉持這樣的心情來面對歷史，我們也要再次勸國民黨、朱立倫，勇於面對國民黨過去所留下的歷史傷痕，這是作為國民黨權力後繼者無可迴避的責任。