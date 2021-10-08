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安倍晉三93歲老母現身「駐日代表處」國慶酒會　第4次出席挺台

▲▼前日本首相安倍晉三93歲的母親，第4度出席駐日代表處的國慶活動。（圖／取自謝長廷臉書）

▲駐日代表處在大倉飯店舉行國慶活動。（圖／取自謝長廷臉書）

記者林彥臣／綜合報導

駐日代表謝長廷在臉書發文表示，駐日代表處7日舉辦國慶的慶祝活動，前首相安倍晉三93歲的母親安倍洋子女士，第4度參加國慶活動，並在現場坐了1個小時，讓他相當感謝，卻也覺得過意不去。

謝長廷指出，駐日代表處舉辦國慶慶祝活動，場地寬廣氣派大倉飯店舉行，不過因應疫情的變化，所以縮小為歷年的三分之一的人數舉行，東京的緊急事態在上個月底解除，但適逢新內閣成立，眾議院選舉即將舉行，很多議員都已經回郷忙於選舉，仍有60名國會議員親自出席，日華議員懇談會的古屋會長還抽空來代表致詞，駐日外國使節團團長Manlio CADELO大使親自出席，「很是難得」。

▲▼前日本首相安倍晉三93歲的母親，第4度出席駐日代表處的國慶活動。（圖／取自謝長廷臉書）

▲前日本首相安倍晉三93歲的母親，第4度出席駐日代表處的國慶活動。（圖／取自謝長廷臉書）

謝長廷特別提到，更難得的是前首相安倍晉三的高堂，安倍洋子女士，連續四次國慶都出席，她已經93歲高齡，今年沒有講話，但坐了一小時多，「讓我們很感謝也感過意不去」。

謝長廷說，當天活動以100年台日的友情為基調，特別提及1920年代對台灣近代化有貢獻的日本技師，嘉南大圳之父八田與一，台中白冷圳之父磯田謙雄、蓬萊米之父磯永吉，並頒獎感謝他們的子孫，

謝長廷在致詞中，也特別引用蔡總統的話說，台灣不會在武力壓迫下屈服，民主自由也不會妥協或放棄。

謝長廷指出，對台灣人民來說，台灣不是什麼利益的問題，而是生存及生命的問題。

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