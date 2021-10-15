日本擬第六度贈台疫苗　謝長廷感謝：不管多少都是珍貴友情關懷

▲日前在日本第五度贈台的AZ疫苗登機時，謝長廷向貨機機長鞠躬。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

記者蘇晏男／台北報導

針對日本外務大臣茂木敏充15日表示擬再追加提供台灣新冠肺炎疫苗，我國駐日本代表謝長廷表示，「這次對台灣的提供已是第六次，不管數量多少，都是珍貴的友情關懷，也實質有助台灣接種率的提高，特別在此表示感謝」。

謝長廷15日下午在臉書表示，茂木敏充今記者會宣布對外提供疫苗情況說，目前日本提供對外疫苗2500萬劑，排世界第三位，今又宣布追加印尼、菲律賓各200萬份，越南50萬份、泰國40萬份，直接提供部分手續辦好即發送，也考慮對台灣再追加。另外透過COVAX對中南美及太平洋諸國提供的也有500萬份，接下來則視國內生產以及各國感染狀況、需求來決定數量。

謝長廷說，當此日本國會解散，大家忙於選舉，外務省還能正常對外提供疫苗的協助，其善盡國際責任的做法，令人欽佩，這次對台灣的提供已是第六次，不管數量多少，都是珍貴的友情關懷，也實質有助台灣接種率的提高，特別在此表示感謝。

謝長廷認為，日本對亞洲的支援很低調，像對越南等國，不只疫苗，過去以來支持橋樑道路等基礎建設也不遺餘力，贏得當地人民很高的好感，這種良善關懷的作法，也和戰狼外交呈現明顯的對比。