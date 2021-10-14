快訊／確診女台商傳染期逛百貨住飯店　5家人匡列採檢結果出爐

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心公布一名從印尼入境的本國籍50多歲女台商確診個案（案16423），在雙十連假到台北旅遊，曾入住神旺飯店並至東區明曜百貨等地區逛街，也到過台中大遠百無印良品。台中市衛生局表示，女台商目前已住院隔離治療中，並匡列5名家人為接觸者，已居家隔離並安排採檢，PCR結果均為陰性。

▲印尼女台商確診逛台中大遠百無印良品，5家人遭匡列採檢結果出爐。（圖／市府提供）



市府表示，5個家人有4個台中住在台中、1個住在台北。個案僅直接前往無印良品購物，停留時間30分鐘，全程佩戴口罩，店家及遠百外圍環境已完成清消，大遠百無停業。

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衛生局表示，經查個案於2月14日至9月17日前往印尼出差，7月26日於印尼確診過，並於6月23日與9月15日共施打2劑AZ疫苗，9月17日返台後至集中檢疫所檢疫隔離至10月1日，10月1日PCR檢驗陰性，10月12日因須返回職場自費採檢PCR陽性，Ct值32。

衛生局指出，案16423在可傳染期10月9日、10日與家人自行駕車前往台北、10月11日前往西屯區無印良品台中大遠百門市購物，全程皆戴口罩，市府已針對個案足跡全面清消，並匡列5名家人為接觸者，已居家隔離並安排採檢，PCR結果均為陰性。

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