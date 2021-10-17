9歲女童在三水潭區域尋獲無生命跡象　侯友宜：絕不放棄任何希望

記者游宗樺、林冠吟／新北報導

虎豹潭16日晚間傳出不幸消息，一群31名參加「大自然體驗」的民眾不幸遇上山洪，導致其中2大4小被沖走，警消獲報後也出動大批救援人力搜尋，並在17日上午陸續尋獲45歲的鐘姓男子與9歲女童，其中女童的身分仍有待家屬指認。新北市長侯友宜稍早受訪指出，被尋獲的女童在第4個攔截點被尋獲，不過由於山區雨勢未歇，河流仍相當湍急，造成搜救上的困難，但侯友宜也強調，絕對不會放棄任何一絲生機，務必會將失蹤的2大4小全數尋獲。

▲虎豹潭搜救畫面，警消在水深及腰的水域，以長竹竿試探並撥開水中雜物搜索。（圖／記者游宗樺攝）



虎豹潭16日傳出有2大4小被暴漲山洪不幸沖走，新北市長侯友宜第一時間也趕往事發地點，坐鎮指揮，稍早他受訪時也表示，16日晚間已動員112名警消支援，不過由於時間已經入夜加上暴漲的溪水，讓搜救困難度不斷攀升，17日清晨一早，也再動員了256名警消加入搜救行列，同時也派出15艘救生艇與空拍機加入協尋，就是希望能有機會找到生還者。

▲▼虎豹潭搜救畫面，警消在水深及腰的水域，以長竹竿試探並撥開水中雜物搜索。（圖／記者游宗樺攝）



而稍早已經尋獲的1大1小，侯友宜表示，45歲的鐘姓男子被發現在事發地點虎豹潭的下游將近6、700公尺處被尋獲，9歲女童則在第4個攔截點三水潭料角坑23號附近被尋獲，2者被尋獲時都已無呼吸心跳，警消也緊急將2人撈起送醫，希望能跟死神搶命。

侯友宜指出，目前搜救最為困難的仍是山區未停的雨勢與湍急的溪流，造成搜救艇僅能在湖面上進行搜救作業，在湍急的溪流裡很難發揮功用，需要依賴大批人力下到溪流兩邊進行搜救，救難人員需要綁著救生繩，拿著長竿在溪流沿岸尋找是否有生還者，不過就算搜救任務再困難，也一定會完成任務，將失聯者找回。

▲虎豹潭溪水沖走6人，黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）