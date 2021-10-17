虎豹潭還有3人失蹤！搜救重點區域：泰平農場→料角坑→三水潭

▲新北市府副秘書長朱惕之曝虎豹潭重點搜救區域。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、林冠吟／新北報導

虎豹潭16日晚間傳出不幸消息，一群31名參加「大自然體驗」的民眾不幸遇上山洪，導致其中2大4小被沖走，稍早已尋獲1大2小，不過3人都已無生命跡象，還有3人尚未尋獲。新北市政府副秘書長朱惕之稍早也表示，會持續趁著可以搜救的時間，加速搜救工作，並將三水潭到料角坑與泰平農場該段路線最為主要的搜救重點。

虎豹潭16日傳出有2大4小被暴漲山洪不幸沖走，稍早雖尋獲1大2小，不過3人都已無生命跡象，目前尚有1大2小3人尚未被尋獲。但由於山區雨勢未歇，河水仍相當毀著湍急，讓救援困難度不斷攀升，對此新北市政府副秘書長朱惕之表示，按照當地里長與仕紳所提供的經驗指出，泰平農場至料角坑與三水潭該段路線為最有可能尋獲的地點，為搶黃金救難時間，因此會將該段路線作為主力搜救路線。

▲新北市府副秘書長朱惕之曝虎豹潭重點搜救區域。（圖／記者黃彥傑攝）



▲最新消息指出，失蹤的劉姓男童也在岸邊尋獲。（圖／記者黃彥傑翻攝）



朱惕之指出，目前已設置7個攔截點，45歲的鐘姓男子在距離落水點6、700公尺處找到、9歲的蔡姓女童則在落水點2.4公里處被找到，而最新消息也指出，一名男童也稍早也在六合橋下游100公尺處被尋獲。

新北市長侯友宜表示，16日晚間已動員112名警消支援，不過由於時間已經入夜加上暴漲的溪水，讓搜救困難度不斷攀升，17日清晨一早，也再動員了256名警消加入搜救行列，同時也派出15艘救生艇與空拍機加入協尋，就是希望能有機會找到生還者，侯友宜也強調，絕對不會放棄任何一絲生機，務必會將失蹤者全數尋獲。