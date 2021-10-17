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金正恩就任10周年手染鮮血！傳已「肅殺數萬人」　連姑丈都不放過

▲▼金正恩10日在雙十黨慶上發表演說。（圖／路透社）

▲金正恩執政至今將屆滿10年，期間整肅上萬人。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於10月10日迎來朝鮮勞動黨的第76周年雙十黨慶，由於非官方注重的「逢五逢十」，加上9月國慶日就有舉行閱兵儀式，因此以慶祝最高領導人金正恩執政10周年帶過。不過，《每日北韓》（Daily NK）就痛批，其實金正恩上任以來雙手沾滿鮮血、數萬人慘遭肅清犧牲，其中包括姑丈張成澤。

《每日北韓》（Daily NK）日文版昨（16）日分析，自從北韓前國防委員長金正日2011年12月17日病逝後，其子金正恩接任掌政，至今也即將迎來執政的第10周年，不過在這10年歲月中，「恐怖極權統治」的手段就占了大半，不僅多位官員慘遭整肅，就連金日成的女婿、即金正恩的姑丈張成澤，以及金正恩妻子李雪主的前同事也不放過，成為其砲口下的冤魂。

▼北韓官媒公開張成澤遭逮捕的畫面。（圖／CFP）

金正恩清除異己，北韓攝政王張成澤出庭畫面。（圖／CFP）

報導指出，張成澤其實是北韓首位領導人金日成的女婿、金日成女兒金慶喜的丈夫，直到金日成逝世後更獲得金正日的信任，在金正日晚年時被欽點為接班人金正恩的監護人，「國舅」身份看似鞏固張成澤在北韓屹立不搖的地位。

然而，朝鮮勞動黨政治局2013年12月18日在平壤召開擴大會議，點名張成澤為「反黨」、「反革命份子」，並逮捕張成澤，4天後在軍事法庭上當場處決。就連北韓各大官媒都痛批張成澤「豬狗不如」，還公開張成澤被逮捕與審判的相片，讓南韓等外界議論，張成澤恐遭嚴刑拷打。

《每日北韓》表示，雖然當年就連中國網路論壇也謠傳張成澤遭「犬決」、「砲決」的說法，不過事後被證實是內部消息人士所編造的謠言；然而張成澤的死卻也代表著年輕獨裁者金正恩的狠斷絕決，就連「自己人」都能毫不保留情面地整肅，震驚全球。

▼前排由左至右依序為金正恩、李雪主、姑姑金慶喜(張成澤之妻)、金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩與妻子李雪主。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼李雪主2020年1月出席三池淵劇場公演後，至今一年多便未再現身。（圖／達志影像／美聯社）

▲李雪主與金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，張成澤被處決前，期被強加的罪名還包括2009年貨幣改革失敗。當時由於北韓貨幣改革失敗，導致許多民眾失去財產，對國家產生怨言，因此動搖平壤當局的威信。張成澤的死成為了民眾消解心中怨憤的代罪羔羊。

另外，北韓前人民武力部長玄永哲也於2015年春天突然遭到公開槍殺。

就連北韓藝術界也滲透著金正恩恐怖統治的陰霾！報導指出，金正恩妻子李雪主曾是銀河水管弦樂團的成員，然而其他10名團員卻於2013年8月慘遭處刑，理由是惡意中傷、嘲諷李雪主以金錢為目的拍攝色情影像。

報導分析，金正恩10年以來採取高壓統治手段，以殺人維持最高尊嚴，卻為自己帶來無形中的後遺症，其中因猜疑心、壓力所折磨而導致極度肥胖，甚至於2020年4月接受心血管治療手術。

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