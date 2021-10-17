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靖國神社今秋祭！首相岸田文雄「未參拜」　日媒：怕觸怒中國、南韓

▲▼日本首相岸田文雄向靖國神社供奉真榊（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄向靖國神社供奉真榊（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本靖國神社今（17）日起舉行為期2天的秋季「例大祭」，甫於4日獲國會指定就職第100任首相的岸田文雄決定遵循歷任首相的作法，獻上供品「真榊」（真賢木），並選擇不親自前往參拜，而前首相菅義偉17日則選擇親自參拜。日媒分析，岸田文雄此舉自然是顧慮到日本與中國、南韓等鄰國之間的外交關係。

根據日媒《NHK》、《時事通信社》報導，位於日本東京都千代田區九段坂的靖國神社17、18日舉行為期2天的秋季例大祭，過去岸田文雄未曾向靖國神社供奉真榊，然而在正式就任首相後，決定依循前任首相的慣例，向神社供奉真榊，供品的木牌上寫著「內閣總理大臣岸田文雄」的字樣。

日本政府內部知情人士透露，岸田文雄就任首相後首度面臨靖國神社的祭祀問題，因此決定依照前任首相安倍晉三、菅義偉的慣例，向神社供奉真榊，而2025日本國際博覽會擔當大臣若宮健嗣、厚生勞動大臣後藤茂之也供奉真榊。

《時事通信社》分析，岸田文雄之所以選擇不親自參拜靖國神社，很有可能是迴避此舉對日本與中國、南韓外交關係所產生的負面影響。

而根據日媒《共同社》，菅義偉卸任首相13天後，首度於17日選擇親自前往參拜靖國神社。他在完成參拜後向現場記者表示，「我是以前內閣總理大臣的身分而來。」

▲▼日本前首相安倍晉三參拜靖國神社。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三參拜靖國神社。（圖／達志影像／美聯社）

其實，菅義偉就任日本首相期間，曾於太平洋戰爭終戰日（8月15日），以及春季、秋季例大祭時選擇以供奉真榊的方式取代親自前往參拜；而安倍晉三在第2次掌政後的2013年更是直接親自前往參拜，引發南韓與中國強烈反彈，之後再度就任首相時便選擇只供奉真榊，直到卸任後於太平戰爭終戰日、春季與秋季例大祭才又直接親自前往參拜。

南韓《韓聯社》指出，靖國神社內祭祀明治維新以來日本帝國內戰與對外戰爭中戰死的246萬6千多位英靈，其中高達9成、213萬3千位英靈與日本「大東亞共榮圈」太平洋戰爭有關，以及合祀14名甲級戰犯，包括日本戰戰敗後遭處絞刑的前首相東條英機、前朝鮮總督小磯國昭，因此被日本右翼人士稱為「聖所」。

據悉，過去只要日本首相或內閣成員參拜靖國神社，就會引起中國、南韓的強烈抨擊。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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