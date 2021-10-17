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快訊／綠委黃國書認了曾當「國民黨線民」　宣布退出民進黨

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨立委黃國書被媒體爆料，曾是「國民黨線民」，遭黨內新潮流除名。對此，他今天（17日）凌晨表示，坦然面對過去，承擔政治責任，即日起將退出民進黨、退出黨團運作，在本屆任期屆滿後不再尋求連任。

▲▼立法院會審查萊豬行政命令,黃國書。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國書宣布退黨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

黃國書今在臉書說，「是的，我在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是30年前戒嚴時期的一段塵封往事。大學時認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題。」

「當時我只有20初頭歲，不知何時被情治人員盯上了」，黃國書回憶，後來被找約談，告知他和政治叛亂犯交往會有麻煩，針對政治犯和學運人士，當局可能會有進一步迫害行動，如果可以協助提供情資，將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。

▼黃國書宣布退黨。（圖／資料照／記者崔至雲攝）

▲▼ 民進黨立委黃國書 。（圖／記者崔至雲攝）

黃國書指出，在幾次約談下，他相信了這位情治人員的說法，在其脅嚇下，他同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安，這段過往發生在戒嚴時期，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。

黃國書表示，從政後他努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖，過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力，「驚擾大家，國書要向所有好朋友們說聲抱歉！」

黃國書宣布，即日起將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，本人將不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務，謝謝大家的關心。

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