休士頓驚傳3警中埋伏「1死2傷」　20多歲男持來福槍

▲休士頓一處運動酒吧外發生槍案,3名警官遭埋伏中槍 。(圖/翻攝臉書45 Norte Sports Bar)

記者陳致平/綜合報導

美國德州發生槍擊案,驚傳3名休士頓警官中彈!警方表示,一名男子持步槍攻擊員警,當時轄區警員到酒吧外協助處理騷亂事件,沒想到卻遭埋伏中槍,目前1名警員已不幸身亡,另外2名員警背中彈受傷仍在手術搶救中。

根據CNN報導,當地時間16日凌晨2點多,4名哈立斯郡(Harris County)警官到場處理糾紛,未料竟遭人持來福槍從背後偷襲,目前警方已拘留1人,但尚未確認該名男子是兇嫌還是目擊者。

休士頓警方發言人瓊斯表示,「我們相信警方遭伏擊,兇嫌使用來福槍」,他表示,4名員警到運動酒吧協助處理騷亂事件,現場的情況原本可能是一起劫案,但到場員警全然不知情,才會遇上埋伏。

據了解,警員中槍後隨即送往醫院,其中1人已不幸殉職,另外2名員警一人背部中彈,一人腳部中彈,正在接受手術治療。調查人員表示,行兇的槍手是一名20多歲的男子,希望有任何瞭解內情或相關資訊的民眾能盡快與警方聯繫,協助及早將嫌犯逮捕歸案。

