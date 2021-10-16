虎豹潭2大4小失蹤「詳細名單公布」　救難隊下游摸黑救援畫面曝光

記者趙蔡州、陳雕文／台北報導

新北雙溪虎豹潭16日下午發生洪水意外，導致現場一個大自然體驗營隊受困，原本傳出7人被洪水沖走下落不明，所幸有1名王姓女童自行脫困，另外受困在虎豹潭對岸的13名民眾，稍早已經脫困並抵達安全地點。警消目前仍在搜救失聯的6位民眾，並公布了詳細名單。

▲雙溪虎豹潭6人失聯，現場一片漆黑、河水湍急。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

失聯名單如下，共計4名小孩、2名大人：

劉OO，11歲男童，新湖國小學生；藍色上衣、深藍褲子

劉OO，8歲女童，新湖國小學生；粉紅色雨衣、白色上衣、藍色褲子

蔡OO，9歲女童，永和國小學生；黃色雨衣、芥末黃褲子、紅色上衣

陳OO，15歲少女，麗山國中學生；粉紅色雨衣、深藍色上衣、黑色褲子

陳OO，48歲男子，（麗山國中學生父親）；黑色上衣、深灰色短褲

鐘OO、45歲男子。穿著不詳

▲侯友宜趕到現場關心救援進度，慰問脫困市民。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市長侯友宜知情後，在臉書表示「雙溪虎豹潭溪水暴漲，目前掌握消息有數名遊客遭溪水沖走，新北警消已經趕赴現場，全力救援中」，後續也親自趕赴現場關心救援進度、慰問脫困市民，希望失聯者都能平安獲救。

救難人員16日晚間9時許仍在現場持續搜救，除了沿兩側河道尋人外，也在下游攔砂壩處布署人力搜索。

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