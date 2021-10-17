小朋友狂抖！他還原「虎豹潭大雨像用倒的」　6人仍失蹤

文／中央社記者王朝鈺新北17日電

31人昨天到虎豹潭參加體驗營，遇大雨折返時有6人遭暴漲溪水沖走下落不明，搜救行動今天凌晨持續進行，消防局分2梯次共派遣12名隊員在岸際和車巡方式搜索。

▲▼今早最新搜救畫面。（圖／記者游宗樺攝）



新北市消防局指出，16名大人和15孩童共31人昨天參加自然體驗營，一行人前往新北市雙溪區虎豹潭古道，遇大雨折返途中，經過梳子壩渡北勢溪時，因溪水暴漲共有2名大人和4名小孩被湍急溪水沖走。

新北市長侯友宜晚間到場接受媒體聯訪時指出，初步調查，這場活動是由某間大自然體驗公司舉辦，參與的家長與學生都是網路報名，每學期收費新台幣1600元，共有7堂自然體驗課，今天是其中一堂課，當中有許多是台北市、新北市的民眾，失蹤的6人中，5人為台北市人、1人為新北市人。

▲▼消防徹夜搜救。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局第6救災救護大隊大隊長高宗祺凌晨向中央社記者表示，經侯友宜指示24小時不間斷派員搜救，夜間搜救計畫為今天凌晨0時至3時，由雙溪分隊小隊長帶領5名消防員，凌晨3時至6時則由瑞芳消防分隊長帶領5名消防員搜索，由於凌晨雨勢仍大且視線不佳，搜救人員主要以手持手電筒在岸際搜尋和車巡方式搜索，希望能盡快找到生還者。

在地一名方姓男子向中央社記者說，事發在下午4時許至5時許間，他的外甥去查看溪水狀況，下午5時許回來告訴他，有小朋友被溪水沖走，接著一名疑似老師一直在講電話但尚未報案，他發現後先打電話通報警方。

方男說，電話接通後，他立刻請這名疑似老師入內向警方說明狀況，接著他就去找繩索等裝備穿上雨衣跑去救援，到了一半得知來不及了，小朋友已被大水沖走，他趕到派出所了解狀況時，看見有獲救的小朋友不斷發抖，趕緊回家翻出孩子的衣服送到派出所給孩子換上，以免著涼。

方男說，附近山高溪流多，溪水暴漲很快，如果下起大雨連續半小時以上就要趕快離開，事發前大概下午4時許下起大雨，直到5時許這場大雨都沒停過，感覺像是「用倒的」。

▼虎豹潭溪水暴漲。（圖／記者郭世賢翻攝）