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脫北者1家4口「下藥迷暈士兵」橫越邊境　金正恩怒：不惜代價抓人

▲▼北韓諜報員與南韓4名社運人士稱金正恩為「會長」。（圖／路透社）

▲金正恩得知有脫北者向士兵下藥後，震怒不已。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

北韓邊界為了防止脫北者逃離，經常設有重重警戒與巡邏人員，然而日前卻傳出有一個4人家庭竟下藥迷昏了邊界的人民軍，並成功逃亡至中國大陸。領導人金正恩得知此事後震怒不已，隨即下令要求國家保衛省不惜任何代價，也要抓到這群國家叛徒，並對其嚴加懲治，以達到殺雞儆猴的效果。

根據Daily NK報導，一名來自北韓兩江道的消息人士透露，一個來自金亨稷郡的一家4口1日凌晨趁著北韓邊境巡邏兵警戒出現空檔時，成功穿越鴨綠江直接進入中國大陸。消息曝光後，北韓內部緊急向上呈報，而金正恩更是氣得當場下令要立即追捕這4個人。

據悉，這一家4口能夠成功突破重重戒備，就是因為他們對駐守邊境的人民軍下了安眠藥，並趁著對方意識不清時逃走。消息人士表示，這家人和駐守邊境的人員平時就頗為熟稔，邊境人員也會到他們家作客，然而誰也沒想到反而因此成為被下藥的破口。

▲▼金正恩今年4月初主持細胞書記會議，與6月時的照片在身形上呈現較大差異。（圖／路透社）

▲被下藥的士兵已經遭到處置。（圖／路透社）

這4名脫北者平時與其中一名上士關係良好，得知他要在1日凌晨值班後，便事先在飲料和麵包中摻入安眠藥，並在該名上士造訪他們家時，送給對方以及其他同樣在當晚值班的人民軍。除此之外，由於該脫北家庭平時是從事走私生意，因此對於到中國的路徑十分熟悉，相較於其他脫北者而言，逃離難度更低。

這一家4口得逞後，相關人員連忙將整件事向上呈報，金正恩得知後，隨即發布命令，要求「不惜一切代價抓到國家叛徒，祭出嚴懲，藉以殺雞儆猴」。被下藥的上士隨即被要求接受偵訊並且被關入牢中。由於這起脫北案件涉及對官兵下藥，情節嚴重，因此被視為是特別重點案件，北韓國家保衛省已經正式行文中國大陸請求合作，同時也要求住在邊境的居民接受思想審查。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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