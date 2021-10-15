單戀女同學不回LINE　19歲少年夜闖她家！捅死爸媽痛毆妹妹再放火

▲一名19歲少年因單戀的女生不回LINE而夜闖她家縱火。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

日本一處民宅日前遭遇大火，50多歲的屋主夫婦不幸罹難。一名19歲少年於12日晚間向警方自首，承認自己因為單戀屋主的大女兒，因此在深夜闖入民宅，殺害屋主夫婦後縱火消滅證據。目前這名少年已被警方逮捕。

綜合NHK與《朝日新聞》報導，山梨縣甲府市一處2層樓的木造民宅，於12日凌晨3時50分左右發生火災，救援人員滅火後，在現場發現2具應為屋主井上夫婦的遺體，2人遺體上都有著多數刀傷，判定2人都因失血過多而死。

報導稱，在二樓睡覺的二女兒曾在火災前聽到有人在家中打鬥的聲音，於是她走下樓查看，沒想到卻遇到一名陌生男性，還慘遭毆打，於是她跑回二樓與姊姊一起從陽台逃走。

一名19歲的少年於12日晚間向警方自首，表示他因為單戀屋主的大女兒，卻沒有得到對方在LINE的回复，於是他憤憤不平地帶著多把刀片闖入民宅殺人縱火。他也坦承曾毆打二女兒的頭部。

這名少年表示，他自己一人策劃了這起案件，但警方仍會展開進一步調查。警方表示，這名少年被捕時，他的臉有一半已被大火灼傷，右手小指骨折，他與屋主的大女兒就讀同一所高中，應該與屋主夫婦和二女兒並不熟識。

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