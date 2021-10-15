《共同社》：日本新首相岸田文雄，15日與南韓文在寅展開首通熱線 ▲日韓元首於15日展開岸田文雄就任後的首通熱線。（圖／達志影像） 記者羅翊宬／編譯 根據日媒《共同社》最新消息，日本新任首相岸田文雄已於今（15）日，與南韓總統文在寅展開4日就任以來的首通熱線。 ►日韓關係交惡！南韓青瓦台：文在寅最快明下午與岸田文雄熱線 ★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★ Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast ►這件外套穿上就變瘦 ET快訊 生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危 卻遭抓頭猛撞殺 入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」 一周2波變天時程 快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌 法院裁定羈押 快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！ 兩人住摩鐵至少7天 台北2大「類城中城危樓」坐落精華區 在地人：從小看到大都拆不 陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物 檢方聲押 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響