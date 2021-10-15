《共同社》：日本新首相岸田文雄，15日與南韓文在寅展開首通熱線

南韓總統文在寅在第76屆聯合國大會演說上提到簽署《終戰宣言》，呼籲南北韓、美國、中國等韓戰當事國可坐下來談，此舉吸引美國、北韓（朝鮮）當局關注。今（15）日，文在寅在青瓦台本館接見美國中央情報局長伯恩斯（William J. Burns），雙方針對韓半島（朝鮮半島）情勢進行深度討論。