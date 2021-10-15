南韓疫苗「覆蓋率近80%」轉向與病毒共存　下周放寬晚間聚會限制

▲南韓下周將放寬防疫限制，轉向與病毒共存。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

首爾方面15日表示，下周起將取消嚴格的社交聚會限制，因為全國的疫苗覆蓋率不斷提升，可以轉向與病毒共存的防疫戰略，已經成立新的工作小組，正在製定一項長期逐步恢復正常的計劃，預計11月會再進一步放寬限制，重新開放經濟活動。

▲南韓完整接種疫苗覆蓋率將近80%。（圖／路透）



根據《路透社》報導，本周成立的一個新小組正在製定一項長期逐步恢復正常的計劃，最終在 11 月取消全面限制並重新開放經濟，屆時預計 80% 的成年人口將完全接種疫苗。

從17日開始，政府將允許最多4名未接種疫苗的人聚會，並放寬對餐館、咖啡館和電影院等場所的營業時間限制，在首爾地區，如果一個團體包括4個完全接種疫苗的人，將允許最多 8 人聚會，而在其他地區，最多允許 10 人聚會。

南韓從未實施全面封鎖，但一直處於嚴格的社交距離限制，包括自 7 月第四波感染開始以來，下午 6 點後限制2人以上聚會。

▲如果確認30%的觀眾完整接種疫苗，將會允許戶外體育賽事全面開放進場。（圖／路透）



衛生保健政策部副部長在一次簡報會上表示，如果確認所有觀眾當中有 30% 的人接種了疫苗，將允許戶外體育賽事開放觀眾入場，而不是像目前以閉門比賽的方式進行。