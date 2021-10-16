　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第12輪BNT後天開始預約！30歲以上別錯過　兩張圖秒懂施打時間

記者許若茵／台北報導

第12輪BNT疫苗後天即將開始預約！第12期規劃兩階段開打，提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，自18日起，只要是滿30歲以上民眾，都可以上網預約BNT，施打時程預計是10月22日至10月27日，指揮中心今日也再次提醒，符合資格的民眾不要錯過了。

根據指揮中心規劃，「COVID-19公費疫苗預約平台」第12期提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊，相關對象及期程說明如下：

▲▼第十二輪疫苗施打規畫。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第十二輪疫苗施打規畫。（圖／指揮中心提供）

▲▼第十二期規劃。（圖／指揮中心提供）

一、 第一階段規劃：

(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1. BNT第一劑：30歲以上民眾[即1991/12/31(含)前出生]。

2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上民眾[即1966/12/31(含)前出生]。

3. AZ第二劑：7月30日(含)前已接種AZ第一劑38歲以上民眾[即1983/12/31(含)前出生]。


(二) 預約分流時程：

1. BNT第一劑：10月18日上午10時至10月20日中午12時。

2. AZ第二劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時。

3. 莫德納第二劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時。


(三) 施打時程：10月22日至10月27日。


二、 第二階段規劃：

(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1. BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]。

2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3. AZ第二劑：
(1) 7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]。
(2) 7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。


(二) 預約分流時程：

1. BNT第一劑及莫德納第二劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時。

2. AZ第二劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時。


(三) 施打時程：10月28日至11月3日

1. BNT第一劑：10月28日至10月31日。

2. 莫德納及AZ第二劑：10月28日至11月3日。

▲南投縣國高中校園BNT疫苗已接種完成，65歲以上民眾第二劑AZ疫苗也開打。（圖／南投縣政府提供）

▲第12輪疫苗分兩階段預約分流。（圖／南投縣政府提供）

指揮中心說明，本期疫苗種類及提供接種數量多，請民眾依預約分流時段進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約；另本期施打時程亦分10月22日至10月27日及10月28日至11月3日兩階段接種，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

▲▼10/7指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

【你可能也想看】
►疫苗邊緣人、莫德納孤兒注意！第12輪超複雜　預約攻略一看就懂
►「AZ混打莫德納」有望！台大試驗率先完成　抗體結果不輸這組合
►打疫苗後心肌炎統計出爐！累積27例「第一名不是BNT」

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
麗山國中生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯
保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝　店員傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

加碼後連12期沒槓過！今彩539頭獎又中2注　北市府轉運站店也開出

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝...店員也傻眼

快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

「濕冷豪雨彈」來了紫爆！首波變天波浪降溫10°C　台灣頭冷氣吹3天

快訊／柯文哲夫婦突現身大稻埕！舉香拜拜「祈求雨快停」

釀46死悲劇曝「租屋黑市」問題　專家：爛房子出租無法可管

好康在這！明天台灣文化日　到故宮南北院參觀都免費

誰是台灣男神級YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」：帥到瘋

豪雨夜襲北台灣！一路濕到下星期　驟降7度「最冷時間點曝」

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

送醫畫面曝光　22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

虐死女嬰！保母遭「私刑報復」 網友怒衝她家撒冥紙、砸雞蛋

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

加碼後連12期沒槓過！今彩539頭獎又中2注　北市府轉運站店也開出

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝...店員也傻眼

快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

「濕冷豪雨彈」來了紫爆！首波變天波浪降溫10°C　台灣頭冷氣吹3天

快訊／柯文哲夫婦突現身大稻埕！舉香拜拜「祈求雨快停」

釀46死悲劇曝「租屋黑市」問題　專家：爛房子出租無法可管

好康在這！明天台灣文化日　到故宮南北院參觀都免費

誰是台灣男神級YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」：帥到瘋

豪雨夜襲北台灣！一路濕到下星期　驟降7度「最冷時間點曝」

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

爸媽仍盼他延續香火！　鍾明軒找女生約會：為他們做最後一次嘗試

台北租房有多難？　他曝「3大問題點」勸退：狗都住得比你好！

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　背部著地重擊…15秒驚悚畫面曝光

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

梁國源／看懂中國加強行業監管的政經意涵

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝.

100元鹹酥雞最頂吃法曝光！內行：還剩30元買飲料

濕冷豪雨彈來了！首波變天波浪降溫10°C

陳修將老婆2天前發文　「48字洩心聲」引聯想

快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

第十二輪有你嗎？快來查詢「預約資格」

台灣最帥YouTuber？　鄉民少女心噴發「點名他」

女坐火車月台拍美照！台鐵已報警

鄉民認證「台北最強夜市」！　在地人推這2處

豪雨夜襲！驟降7度最冷時間點曝

婆婆打疫苗「要老公陪」　人妻傻眼遭轟爆

連嗆封殺！鄧佳華逛街冷回：還好

暖男也是渣男！時間管理大師TOP3星座

更多熱門

相關新聞

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

知名遺體修復團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將15日涉嫌於摩鐵拉扯22歲胡姓女友頭髮、甩巴掌致對方死亡，現遭收押禁見，震驚外界。稍早，胡女的弟弟接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，提出三大質疑，認為姊姊被陳修將當作性奴，活活凌虐致死。

社工來電才知姊罹難！她曝「城中城樓梯堆滿東西」

社工來電才知姊罹難！她曝「城中城樓梯堆滿東西」

林穎孟批「官僚心態」　陳佩琪轟：我當什麼官？

林穎孟批「官僚心態」　陳佩琪轟：我當什麼官？

婆婆打疫苗「要老公陪」　人妻傻眼遭轟爆

婆婆打疫苗「要老公陪」　人妻傻眼遭轟爆

獨／姊被陳修將打死…弟怒：希望判死！

獨／姊被陳修將打死…弟怒：希望判死！

關鍵字：

影音生活新冠肺炎疫苗疾管署BNTAZ疫情預約

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

還在挖耳朵？醫急勸「完全不需要」曝3大慘下場：嚴重恐失聰

丫頭「23歲存到100萬」只花5年！曝超簡單儲蓄法：人人都能

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

IKEA敦北店復活！餐廳也回來了

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面