第12輪BNT後天開始預約！30歲以上別錯過　兩張圖秒懂施打時間

記者許若茵／台北報導

第12輪BNT疫苗後天即將開始預約！第12期規劃兩階段開打，提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，自18日起，只要是滿30歲以上民眾，都可以上網預約BNT，施打時程預計是10月22日至10月27日，指揮中心今日也再次提醒，符合資格的民眾不要錯過了。

根據指揮中心規劃，「COVID-19公費疫苗預約平台」第12期提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊，相關對象及期程說明如下：

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▲▼第十二輪疫苗施打規畫。（圖／指揮中心提供）

一、 第一階段規劃：

(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1. BNT第一劑：30歲以上民眾[即1991/12/31(含)前出生]。

2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上民眾[即1966/12/31(含)前出生]。

3. AZ第二劑：7月30日(含)前已接種AZ第一劑38歲以上民眾[即1983/12/31(含)前出生]。



(二) 預約分流時程：

1. BNT第一劑：10月18日上午10時至10月20日中午12時。

2. AZ第二劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時。

3. 莫德納第二劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時。



(三) 施打時程：10月22日至10月27日。



二、 第二階段規劃：

(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1. BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]。

2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3. AZ第二劑：

(1) 7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]。

(2) 7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。



(二) 預約分流時程：

1. BNT第一劑及莫德納第二劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時。

2. AZ第二劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時。



(三) 施打時程：10月28日至11月3日

1. BNT第一劑：10月28日至10月31日。

2. 莫德納及AZ第二劑：10月28日至11月3日。

▲第12輪疫苗分兩階段預約分流。（圖／南投縣政府提供）

指揮中心說明，本期疫苗種類及提供接種數量多，請民眾依預約分流時段進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約；另本期施打時程亦分10月22日至10月27日及10月28日至11月3日兩階段接種，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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