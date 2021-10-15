疫苗邊緣人、莫德納孤兒注意！第12輪超複雜　預約攻略一看就懂

▲第12輪疫苗預約分成兩階段進行，預期人數超過400萬。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者張乃文／整理報導

第12輪即將開跑，這次全年齡開放、同時施打3大廠牌，皆須在平台預約，但分2階段5梯次預約堪稱超複雜。《ETtoday新聞雲》將疫苗接種者分成3大對象，包括「一劑都沒打過的邊緣人」、「苦等第二劑的莫德納孤兒」以及「到時間打AZ第二劑者」，快來比對自己符合哪個預約時段，記得做好筆記，別錯過時間。

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▲第12輪疫苗預約對象時程整理。（圖／ETtoday製）

第12輪疫苗提供全年齡接種，包括BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，預期接種人數超過400萬。指揮中心規劃分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，簡訊將於預約分流日前一日14時起陸續發送。

對象一：疫苗邊緣人（完全未打過者）

◎30歲以上、10月13日前已意願登記：10月18日上午10時至10月20日中午12時可預約第一劑BNT；10月22日至10月27日施打。

◎23歲以上、10月13日前已意願登記：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第一劑BNT；10月28日至10月31日施打。

對象二：莫德納孤兒

◎55歲以上、7月16日前接種第一劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時可預約第二劑莫德納；10月22日至10月27日施打。

◎18歲以上、7月16日前接種第一劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑莫德納；10月28日至11月3日施打。

對象三：打過一劑AZ

◎38歲以上、7月30日前接種第一劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時可預約第二劑AZ；10月22日至10月27日施打。

◎18歲以上、7月30日前接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。

◎45歲以上、7月31日至8月6日接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。

▲第十二期疫苗接種規劃。（圖／指揮中心提供）