婆婆打完疫苗「要老公陪睡」！人妻傻了：心裡很不舒服　遭網轟爆

▲人妻對婆婆的要求感到不解。（示意圖／CFP ）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人打完疫苗都會有副作用，一名人妻表示，婆婆接種後，因為擔心自己不舒服，所以要他們一家三口回南部，而且還問她老公能否陪睡，讓她覺得又怪又不舒服，「大家不覺得這很奇怪嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，多數網友都覺得問題並不在婆婆。

人妻在臉書粉專「靠北婆婆2.0」上貼文，提到婆婆打完疫苗後，因為怕副作用會不舒服，所以要他們一家三口回南部。原PO表示，老公在家陪婆婆、她和女兒回娘家住一晚，這些她都覺得沒關係，「這也是應該的」。

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但是，婆婆之後卻問原PO，「XX啊（原PO），XX（原PO老公）是要在樓上房間睡，還是要來我的房間跟我一起睡陪我？」原PO聽聞後覺得超怪異，兒子都大到娶老婆了，還要跟媽媽在同個房間過夜，「只有我覺得很奇怪嗎？心裡各種不舒服！」

貼文一出，多數網友都覺得婆婆沒別的意思，是原PO想多了，「老人家很怕自己一個人時發生狀況，希望有人陪」、「老人家怕半夜不舒服來不及叫人吧，讓老公去陪OK的」、「連一個老人的害怕你都沒辦法同理心」、「年紀越大對死亡會越恐懼，所以老人家會希望這時候有人陪是很正常的」、「因為打疫苗怕怎樣，這個能體諒，頂多也才一晚上而已」、「想太多了，婆婆就是害怕有狀況而已」、「那是他媽媽，你在不舒服什麼」。