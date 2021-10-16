獨／陳修將殺女友現場「至少有2個保險套」！弟怒轟：根本當性奴

記者陳羿妏／採訪報導

知名遺體修復團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將15日涉嫌於摩鐵拉扯22歲胡姓女友頭髮、甩巴掌致對方死亡，現遭收押禁見，震驚外界。稍早，胡女的弟弟接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，提出三大質疑，認為姊姊被陳修將當作性奴，活活凌虐致死。

▲胡女弟弟提出三大質疑。（圖／家屬提供）

胡女到院時，全身瘀青、身上有炭味，口鼻甚至滲出咖啡色不明液體，疑遭人毆打，院方趕緊通報警方。檢警調查後，認為案件不單純，當場將送胡女去醫院的陳修將逮捕。起初陳修將否認犯行，直到晚間偵訊，才坦承曾拉扯胡女頭髮撞擊重物、甩對方巴掌。

對此，胡女弟弟接受《東森新媒體ETtoday》訪問時提出三大質疑，第一點，他認為，檢警前往摩鐵調查時，發現現場留有至少2個用過的保險套，而身高151公分、體重僅41公斤的姊姊卻遭陳修將動私刑，2人還發生關係「怎麼下得了手？」此外被問到「是否質疑姊姊像性奴？」胡女弟弟則回應「嗯。」

接著第二點「姊姊疑似被陳修將控制」，胡女弟弟提到，由於姊姊人位在彰化，他人則在中壢，以往姊姊定期都會北上看看家人，但近幾個月來，姊姊卻是以各種理由聲稱「沒空北上」。

最後第三點，胡女弟弟說，姊姊到院時被發現口鼻滲出「咖啡色不明液體」，且姊姊原本體重沒有41公斤那麼瘦，是跟陳修將在一起時才慢慢瘦下來，懷疑曾有毒品前科的陳修將，是否再次施用毒品。

▼胡女弟弟甚至懷疑陳修將是否施用毒品。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

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