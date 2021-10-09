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嘉義市推「幸福嘉義米」　農試所作保證媲美越光米

▲▼嘉義市推「幸福嘉義米」創意米食快閃試吃，12月正式上市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市推「幸福嘉義米」創意米食快閃試吃，12月正式上市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市品牌米「幸福嘉義米」即將在12月中旬收成包裝上市，市府攜手在地業者及農村社區，希望藉由「幸福嘉義米」研發創意米食料理及點心，展現不同於其他米種的超級美味！嘉市府更於嘉義智選假日酒店舉辦「舌尖上的幸福」試吃快閃，讓市民與遊客搶先體驗幸福嘉義米與米產品的美好。

▲▼嘉義市推「幸福嘉義米」創意米食快閃試吃，12月正式上市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，嘉義市之於台灣，就像台灣之於國際；總是有著無比的能量，讓大家驚艷。相較於其他縣市，嘉義市農業面積不大卻能與農試所合作，生產台農82號米，未來將以「幸福嘉義米」為品牌在今年12月份收成上市。

黃敏惠說，「幸福嘉義米」台農82號健康品質好，不僅媲美越光米，更能增加農民的收益，幸福嘉義米將變成嘉義市的代表品牌，現場更呈現製作出的壽司、米果醬、油飯、米磚、麻糬等。

▲▼嘉義市推「幸福嘉義米」創意米食快閃試吃，12月正式上市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

即將在12月初收割，並將產出10噸精緻良質米。未來市府將把農民在第一期作試種成功的「幸福嘉義米」，提供給在地業者包括：嘉義智選假日酒店、新明津餐廳、伊米咖啡、奮起福米餅、渼橘客優格、阿信壽司、大王千金、福聯興國際公司及紅瓦厝、大溪社區使用。這些嘉義在地知名品牌利用幸福嘉義米研發出一系列的創意米食料理及點心，包括舒肥餐盒、苦茶油飯、咖啡米磚、壽司、米果醬、黃金玄米烏龍茶、米大福、米杯子蛋糕、米菓等9種美食

▲▼嘉義市推「幸福嘉義米」創意米食快閃試吃，12月正式上市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府建設處表示，嘉義市110年農產品種植面積約1,298公頃，其中稻米689公頃，佔總種植面積53.08％，是本市最重要的農作物。而且農民耕種實力堅強，再加上嘉義農試所超強的研發團隊，市府積極推動輔導農民栽種嘉義農試所稻米博士吳永培所育成的台農82號品種，不僅米粒外觀晶瑩剔透，口感不輸日本越光米，且具抗病蟲及強桿耐倒伏特性，可減少農藥及肥料使用，降低農民生產成本，且粗蛋白含量低僅4.6到5%（一般米約6.5%），適合腎或肝功能異常患者食用，是美味、健康又食安兼具的優質幸福米。

▲▼嘉義市推「幸福嘉義米」創意米食快閃試吃，12月正式上市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府也結合市農會，協助農民申請生產履歷及行銷，朝向精緻化、品牌化發展，打造嘉義市的特色農產品，讓「幸福嘉義米」發光發熱，成為全台最閃亮的農業品牌。

▲▼嘉義市推「幸福嘉義米」創意米食快閃試吃，12月正式上市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市推「幸福嘉義米」創意米食快閃試吃，12月正式上市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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