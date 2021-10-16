大樓委託消防公司安檢...來的是無照水電行　竹縣消防局說話了

▲新竹縣傳出有消防安檢公司將業務外包給無照的消防水電商行執行。（示意圖、非當事大樓／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

日前高雄城中城大火燒出消防漏洞，全台民眾紛紛開始檢視自己居住環境，有民眾向媒體投訴，居住的大樓每年都委託合格消防檢驗公司進行設備檢驗，沒想到實際到場的竟是再外包的無照消防水電行，擔心有安全疑慮。新竹縣消防局回應，檢修申報需由取得消防設備師、消防設備士證照之專技人員操作檢驗，如有掛羊頭賣狗肉的不實檢修，可依違反《消防法》開罰。

有民眾向媒體檢舉，自己居住的大廈，每年都有按規定委託合格的消防安全設備公司前往檢查，但實際到場執行的確是沒有執照的消防水電商行，檢驗完後還會貼上「有執照」的發包公司署名的「檢驗合格貼紙」，擔心自己居住的大樓被掛羊頭賣狗肉誆了。

▲新竹縣消防局說，無法以收據直接判斷安檢商行有沒有合格，但檢修申報書上會有消防設備師、消防設備士人員的簽證，所有安檢結果將由「簽證人員負責」。

新竹縣消防局表示，檢修申報需由取得消防設備師、消防設備士證照之專技人員為之，若光以「收據」並無從判斷，這家消防安全設備公司到底是不是真的外包、掛羊頭賣狗肉，仍須調查，不過不管如何，檢修申報書上會有消防設備師、消防設備士人員的簽證，「簽證人員應負責」。

依據內政部函示，「執行業務時得視其工作之繁簡而有其他協助人員」，因此消防局認定仍以檢修申報書為主，根據《消防法》第38條規定，若確實發生不實檢修報告，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰；必要時，並得予以1個月以上、1年以下停止執行業務或停業之處分。

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