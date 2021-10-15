LIVE／263人遭誤植過期AZ、第12期疫苗規劃　蔡炳坤記者會說明

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日宣布，今日無新增本土案例及死亡個案；另外境外移入案例+4。台北市副市長蔡炳坤下午召開防疫記者會，預計說明北市最新疫情狀況、疫苗接種規劃及263人遭誤植過期疫苗事件。《ETtoday東森新媒體》全程直播。

北市近日接連因疫苗規劃問題受到抨擊。台北市議員林穎孟連兩日踢爆北市有醫療院所讓民眾施打到過期AZ疫苗，不過台北市長柯文哲澄清是工作人員選錯批號，不可能藏疫苗，而北市衛生局則坦言有263人疫苗接種紀錄被誤植為批號K004C的AZ。

在安排68歲以上長者到圓山花博園區施打疫苗的規劃上，儘管號稱單日可幫5萬人次接種，但因動線規畫不良，引來現場民眾不滿。對此，蔡炳坤稍早視察時表示，，第12期的疫苗施打又更複雜，莫德納、AZ、BNT等3種疫苗同步施打，為了避免混亂，北市規畫讓診所施打莫德納疫苗，醫院則施打BNT疫苗，而花博則是接種AZ疫苗，讓個疫苗接種點施打的疫苗單純化，避免發生打錯疫苗的狀況。

至於國內最新疫情狀況，中央流行疫情指揮中心15日指出，今新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自印尼（案16432）、美國（案16433）、菲律賓（案16434）、蒙古（案16435）入境，入境日介於今（2021）年10月1日至10月13日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▼台北市副市長蔡炳坤。（資料照／北市府提供）