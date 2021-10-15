辣腿妹一個move「黑衣人」全衝了　7台電腦月進千萬內幕曝

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲線報，有不法集團在桃園架設博弈網站，利用QR Code掃描加入通訊軟體，再提供帳號密碼供賭客使用下注，賭客將現金儲值到虛擬帳戶，就可針對網站提供的賭博遊戲進行下注，最後再由平台統計賭注後進行理帳。

警方調查，25歲的江姓男子與20歲的尹姓妻子，在桃園經營地下賭博網站，找來24歲的陳姓男子以及23歲的吳姓女子當員工，在網路上貼出博弈網站廣告吸引賭客，還提供「儲值2千送2千」的活動，並在下方挑出QR Code供賭客掃描。

▲警方追查桃園博弈網站，趁吳姓女員工開門之際進入抓人。（圖／記者邱中岳翻攝）

賭客掃描QR Code之後，就會加入賭博網站的通訊軟體，並利用通訊軟體提供博弈網站的網址、帳號以及密碼，賭客進入後要先行儲值金額，然後就可以選擇賭博網站上的遊戲進行下注，警方初步估計從5月份開始，不法金流達5千萬。

警方事後追查，在13日前往桃園平鎮抓人，趁吳姓女員工開門時進入，並查扣簽賭電腦7台、工作手機10支、點鈔機1台、監控器材、光纖設備、及不法所得5萬6200元等贓證物，訊後依照賭博罪嫌將4人送辦。

▲警方起獲電腦、手機以及點鈔機等證物，訊後將夫妻檔以及2員工依賭博罪送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，江姓夫妻檔幕後為客萊柏博弈集團，在桃園地區算是總代理，每個月以1萬8千元承租校園旁的民宅架設賭博網站，會員估計達上百人，江姓夫妻檔還找來陳、吳2人，以每個月4萬多的薪水招攬2人當賭博網站的員工。

該博弈網站遊戲種類繁多，其中包括時下最流行的百家樂、北京賽車以及妞妞等遊戲，提供網路上賭客進行下注，等賭客下注贏錢後就立刻發放現金進行理帳，警方也將持續追查幕後博奕集團主嫌。

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