圓規颱風暴雨登山隊受困8天　空勤直升機南投深山救7人

記者高堂堯、唐詠絮／南投報導

南投縣消防局12日上午7時，接獲海巡署轉報，1名來自台中鄢姓男領隊(56歲)，透過衛星電話向外求援，一行7人登山隊，10/7從花蓮瑞穗入山，預計10/15由南投郡大林道下山，因圓規颱風外圍環流影響風強雨大，受困在丹大溪源營地，今日上午啟動山域救援機制順利完成救援任務。

▲7人受困大丹溪營地，南投縣消防局成功救出。（圖／南投縣消防局提供，以下同）

南投縣消防局獲報後，第三大隊立即啟動山域救援機制，研判事發地點臨花蓮縣及南投縣山區交界處，需時5天，山區風強雨驟，在考量受困人員安危及直升機無法申請派飛情況下。除調派一梯次5人地面部隊馳援挺進，包含消防1人、山搜義消2人、林務局2人外，也不斷嘗試撥打領隊衛星電話未果。

12日當晚領隊的弟弟(地面緊急聯絡人) 表示，18時左右有一通漏接來電是領隊撥打的衛星電話，但是否要報平安，不得而知；為爭取救援時效及物資運補，前進指揮所於次(13)日16時在雨勢仍不停歇情況下，再派第二梯次2名山搜義消攜充裕物資前往支援。

14日上午11時，前進指揮所終與領隊取得聯繫，據領隊衛星電話中表示，山區雨勢大，從11號凌晨到現在都沒停，且丹大溪源營地兩邊溪水過不去，故目前仍受困於此，而團友中有一名稍失溫，其餘狀況尚可，糧食飲水可撐兩天，前進指揮所除一面安撫受困人員不安情緒及保持聯絡掌握現場動態，也即向空勤申請直升機，於今(15)日執行接載或吊掛。

上午7時57分消防局派遣直升機自台中清泉崗起飛，8時25分落地丹大溪源營地搭載7名登山客，8時56分落地竹山鎮消防署訓練中心，順利完成救援任務，而前進指揮所也隨即通知地面部隊返回。

消防局對此向廣大山友呼籲，近期山域事故不斷傳出，造成消防人員疲於奔命，登山前隨時注意未來登山地點天候狀況，另手機可以先行下載「119報案APP」，幾乎沒有通訊信號的高難度百岳務必租借衛星電話，以利發生事故報案時，讓119值勤人員可以獲知待救者的座標位置。