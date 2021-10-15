▲國民黨立委洪孟楷 。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄市鹽埕區昨（14日）發生大火釀46死，引起國人高度關注，國民黨立委洪孟楷15日表示，行政部門應儘速安排救災、提出專案報告、然後究責，並呼籲行政院長蘇貞昌備詢時應尊重在野黨，而不是只想贏話來羞辱人。

洪孟楷透過臉書表示，昨天高雄城中城一場惡火，截至目前為止46死41人受傷，遠比2014年高雄氣爆案嚴重，真的令人痛心，願高雄平安、台灣平安；今日立法院「國是論壇」開始前，也向罹難者致哀，並要提出三點具體要求行政部門立刻執行。

洪孟楷認為，首先儘速讓救災告一段落，工安災害的究責、賠償與安置，各相關部會需妥善安排與交代，也希望行政單位遵守蔡總統的指示，全力協助後續救災；新北市長侯友宜也表示高雄市有任何需要，都會不遠千里的來幫忙。他身為高雄的女婿，由衷祈願高雄與台灣都能夠平安。

洪孟楷強調，立法院應不分黨派要求行政院長、內政部長及相關部會，即刻對全台老舊危樓作專案報告，盤點台灣目前潛在危險因子、危樓建築；這已經不是一個城市要面對的問題，而是全台灣須共同面對的居住安全。立法院所有同仁應不分黨派，共同要求行政院長提出專案報告，避免可能的危害再發生。

洪孟楷表示，最後事故後續相關的究責、落實、與執行，才是真正國人希望看到的！去年4月台北市發生的KTV大火造成6人死亡，昨天又發生的城中城大火，「今日公祭、明日忘記」，他要請行政內閣團隊不要再有這樣的狀況發生。

另外，洪孟楷批評，再次敬告行政院長蘇貞昌，國會是代表人民的立法院，憲法規定行政部門備詢是責任，而立法院是代表人民權利進行質詢，如果蘇貞昌的備詢風格認為耍嘴皮子贏話就是贏，大可不必。沒有人要將蘇貞昌當成敵人，在野黨就事論事、正面對決，蘇貞昌真的不需劍拔弩張，只想贏話來羞辱人。

洪孟楷呼籲，政黨會輪替、行政院長不會是永遠的官，不要雙重標準，今天如果是國民黨閣揆這樣子對待民進黨委員，民進黨不會要求道歉嗎？要求尊重國會、尊重人民、尊重憲政體制。