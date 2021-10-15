　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

城中城大火後　洪孟楷點三要務：儘速安排救災、專案報告與咎責

▲▼國民黨立委洪孟楷提城中城大火後行政部門三點要務 。（資料照／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委洪孟楷 。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄市鹽埕區昨（14日）發生大火釀46死，引起國人高度關注，國民黨立委洪孟楷15日表示，行政部門應儘速安排救災、提出專案報告、然後究責，並呼籲行政院長蘇貞昌備詢時應尊重在野黨，而不是只想贏話來羞辱人。

洪孟楷透過臉書表示，昨天高雄城中城一場惡火，截至目前為止46死41人受傷，遠比2014年高雄氣爆案嚴重，真的令人痛心，願高雄平安、台灣平安；今日立法院「國是論壇」開始前，也向罹難者致哀，並要提出三點具體要求行政部門立刻執行。

洪孟楷認為，首先儘速讓救災告一段落，工安災害的究責、賠償與安置，各相關部會需妥善安排與交代，也希望行政單位遵守蔡總統的指示，全力協助後續救災；新北市長侯友宜也表示高雄市有任何需要，都會不遠千里的來幫忙。他身為高雄的女婿，由衷祈願高雄與台灣都能夠平安。

洪孟楷強調，立法院應不分黨派要求行政院長、內政部長及相關部會，即刻對全台老舊危樓作專案報告，盤點台灣目前潛在危險因子、危樓建築；這已經不是一個城市要面對的問題，而是全台灣須共同面對的居住安全。立法院所有同仁應不分黨派，共同要求行政院長提出專案報告，避免可能的危害再發生。

洪孟楷表示，最後事故後續相關的究責、落實、與執行，才是真正國人希望看到的！去年4月台北市發生的KTV大火造成6人死亡，昨天又發生的城中城大火，「今日公祭、明日忘記」，他要請行政內閣團隊不要再有這樣的狀況發生。

另外，洪孟楷批評，再次敬告行政院長蘇貞昌，國會是代表人民的立法院，憲法規定行政部門備詢是責任，而立法院是代表人民權利進行質詢，如果蘇貞昌的備詢風格認為耍嘴皮子贏話就是贏，大可不必。沒有人要將蘇貞昌當成敵人，在野黨就事論事、正面對決，蘇貞昌真的不需劍拔弩張，只想贏話來羞辱人。

洪孟楷呼籲，政黨會輪替、行政院長不會是永遠的官，不要雙重標準，今天如果是國民黨閣揆這樣子對待民進黨委員，民進黨不會要求道歉嗎？要求尊重國會、尊重人民、尊重憲政體制。

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

初代名模「漂亮寶貝」王靜瑩近況曝！　高䠷性感當柯震東辣媽

因停建核四被列「不受歡迎人物」　他21年前為此進不了立法院

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

城中城大火46死　陳菊致哀遭轟「12年妳做了什麼」

國民黨團祭文攻杯葛總質詢　民進黨團終讓步「下周二再戰」

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

城中城惡火恐有法令疏漏！他曝蔡其昌明卻站台挺3Q　轟：全國不幸

城中城大火奪46命　3監察委員申請自動調查

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

初代名模「漂亮寶貝」王靜瑩近況曝！　高䠷性感當柯震東辣媽

因停建核四被列「不受歡迎人物」　他21年前為此進不了立法院

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

城中城大火46死　陳菊致哀遭轟「12年妳做了什麼」

國民黨團祭文攻杯葛總質詢　民進黨團終讓步「下周二再戰」

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

城中城惡火恐有法令疏漏！他曝蔡其昌明卻站台挺3Q　轟：全國不幸

城中城大火奪46命　3監察委員申請自動調查

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

呆萌黃金鼠吃「等身大哈密瓜」　超享受模樣網羨：想當老鼠了XD

政治熱門新聞

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

陳菊致哀城中城大火　遭轟：12年妳做了什麼

要求李傑承認除名高虹安　翁達瑞最後通牒：會用我的方式找回清白

因停建核四被列「不受歡迎人物」　他為此進不了立法院

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

受災住戶老闆暖舉　議員感動想哭

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

鄭麗文遭起底羞辱慣犯　黃捷開嗆：道歉何時還？

罷免陳柏惟「投票前戶口遷出」　2201人仍具資格

陳其邁「市長應下台」逐字稿　網酸：回力鏢殺來了　

陳其邁該為城中城大火下台？柯文哲酸：call in節目沒討論啊

陳其邁為城中城46死下台？　朱立倫：中央地方都要為執政負起全責

快訊／北市每天2個不明感染源　柯文哲擬用「電信足跡」消滅

更多熱門

相關新聞

鄭麗文遭起底羞辱慣犯　黃捷開嗆：道歉何時還？

鄭麗文遭起底羞辱慣犯　黃捷開嗆：道歉何時還？

行政院長蘇貞昌日前於備詢時，怒罵國民黨立委鄭麗文「袂見笑」引發後續口水戰，事後還嗆蘇貞昌爸媽沒教好，要求道歉。對此，高雄市議員黃捷也開炮，鄭麗文也曾罵過她「政治垃圾」，是不是也是爸媽沒教好？

直擊／國民黨內外夾攻批蘇貞昌　婦團繞行立院抗議

直擊／國民黨內外夾攻批蘇貞昌　婦團繞行立院抗議

城中城大火46死　蘇貞昌：責任查究要清楚

城中城大火46死　蘇貞昌：責任查究要清楚

鄭麗文酸「該看心理醫生」　蘇貞昌：人身攻擊大可不必

鄭麗文酸「該看心理醫生」　蘇貞昌：人身攻擊大可不必

蘇貞昌突襲提早進議場　國民黨率眾抗議撲空

蘇貞昌突襲提早進議場　國民黨率眾抗議撲空

關鍵字：

洪孟楷侯友宜蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

更多

最夯影音

更多
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面