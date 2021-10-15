「留白計畫」空間開幕！台中4層樓老宅變身　打造沈浸式藝文體驗

▲藝文新據點台中+1！台中《留白計畫》空間以4層樓老宅變身，提供沉浸式的藝文體驗。（圖／留白計畫，下同）



記者林育綾／綜合報導

台中藝文新據點+1！《留白計畫blank plan》空間基地座落於台中藝文中心美術館附近，將4層樓的老宅打造成文化空間，發展出茶藝、品酒、咖啡三大體驗文化，每層樓有主題展覽，提供沉浸式的藝文體驗，10月16日正式開幕。

《留白計畫》是由王奕翔、林黛蓉、周亭亭三位創辦人，在台中所成立的文化體驗空間品牌，以空間、體驗與選品，提供沈浸式藝文體驗。空間本身，也是一場大型創作，團隊從零到一打造寬闊的空間意象，保留天井讓陽光灑落，樓層裡的大面落地出能眺望台中綠地，期望為生命留下値得停留的瞬間。

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1F「留白茶想」

▲1樓「留白茶想」分享茶文化。（圖／留白計畫）

1樓「留白茶想」邀請茶學專家湯家鴻在此分享茶文化，湯家鴻為「講茶學院」創辦人，茶農第四代，以資工系的實驗精神投入泡茶流程，致力於台灣茶的專業知識教授與國際推廣；引導茶碗沖泡的茶道體驗，學習茶的歷史、時代器物特色，理解茶道精神，與深度探索台灣茶文化。

▲▼1樓「留白茶想」。（圖／留白計畫）

開幕當日提供共飲體驗，以「茶碗」演繹心流，讓自在隨一片茶葉舒展開來。同時邀請圖像創作者吳睿哲以「溫室」為題設展，以剪紙捕捉植物、生命細膩而純粹的線條，讓生活歸於起點。

▲「留白茶想」讓人體驗茶文化。（圖／留白計畫）

2F「留白啡語」、「留白酒喃」

▲2樓白天為「留白啡語」，可體驗咖啡文化。（圖／留白計畫）

2樓白天為「留白啡語」，夜晚為「留白酒喃」。「留白啡語」奠基在無框架的日式手沖流派 ——松屋流派演繹，由咖啡職人演繹「松屋流派」並滴濾泡出三種風味的咖啡現場提供品嚐。

▲2樓「留白啡語」吧台。（圖／留白計畫）

「松屋式」為日本四大沖煮流派之ㄧ，流派精神強調不需高規格材質濾杯。以最簡單的鐵絲搭配濾紙或法蘭絨布即可煮出風味乾淨且穩定的咖啡。留白亦發展獨家咖啡豆與選品，普及手沖的深度與樂趣。自品體驗將由「扭蛋機」抽選出豆子，隨機體驗咖啡的樂趣。

▲▼「留白酒喃」結合「限定成人美術館」，創造有品質的夜晚生活。（圖／留白計畫）

「留白酒喃」結合「限定成人美術館」，創造有品質的夜晚生活。邀請 KOR Taipei 首席調酒師楊子逸、 77's Bistro 調酒師葉宣民、昨天 Bistro & Flavor 主理人郭銘與資深調酒師游庭彰現場調製風味各具、情慾奔放的雞尾酒，並在演繹的過程中帶領大家細品並區別雞尾酒的層次及差異。成人美術館邀約攝影師 Zhutor 以調酒發展攝影創作「微醺室」，勾勒女性與情慾的羈絆。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲夜晚為「留白酒喃」。（圖／留白計畫）

3F選品、植物「森居」

3樓為留白選品品牌藍灘品牌「Blue Beach Denim」，丹寧講究留下材質跟隨時間變化痕跡亦是空間的信仰。同樓層展設佈滿植物與樹林的「森居」，創作者劉芷萱 Stephy 讓人們被大型植物創作圍繞，傳遞永續的生命循環。

4F展覽區

4樓為完整展區，插畫家「Yu-Ting」與手寫創作者「今晚我是手」在此共創深入心靈沉思的「蛹道」，大型蟬蛹裝置提供觀展通道，走進後如蛹褪殼，歷經掙扎與潛沉，共同應答生命中難解的困惑。

▲台中《留白計畫》創辦團隊，品牌總監林黛蓉、CCO周亭亭、創辦人王奕翔。（圖／留白計畫）

《留白計畫》基地的空間本身，保留部分歲月的樣貌，回歸到材質上的表現，是留白空間的一大設計核心，大面積的磨石子地板、空間內隨處可見鐵鏽痕跡、柱體上的紅磚、牆面的灰泥、客用老木桌等，不修飾結構本身的樑與柱，透過無隔間的設計，盡可能地敞開視角。

另邀請「真真zhēnzhēn」為空間量身打造舒適的照明，搭配老式毛玻璃，映照出細緻的光影。進駐大量室內與戶外植物，不僅在老宅裡感受得到綠意與呼吸，亦能打開大門在大陽台與植物共成一座小森林。

▲▼台中《留白計畫》空間以4層樓老宅變身，提供沉浸式的藝文體驗。（圖／留白計畫）

《留白計畫》期望作為一處保有擁有獨立精神的展區，也是有機實驗基地，複合展覽空間特質，未來也持續保留心靈沈澱的空間，並規劃更多活動、市集、展覽，以還原傳統技藝的溫度為核心，持續尋找新舊技藝者、藝術家。

留白計畫

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地址：台中市西區五權西四街45號