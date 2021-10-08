炒作共機又來了　張競：政府創造「想像時空」製造恐慌

▲解放軍戰機蘇愷30。（圖／國防部提供）

記者任以芳／北京報導

國防部長邱國正日前在立院備詢，強調「現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻」、「2025年中共具全面犯台能力」，引起外媒關注也讓台海更加緊繃。對此，中華戰略學會研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，大陸劃設的東海防空識別區就在彭佳嶼旁邊，國軍經常在該區域巡弋與演訓，也沒見解放軍有過抗議？反倒是現任政府創造「想像時空」，到處告洋狀，讓百姓恐慌。

▲4日共機出動52架次。（圖／國防部提供）

大陸解放軍執行演習在台海一帶任務已經行之有年。張競表示，從2019年4月初開始，綠營執政高層開始猛打共機在海峽西南空域活動，變成「常態化」政治炒作議題。為了激化兩岸對抗情緒，軍方也配合使用「強勢驅離」的煽情字眼，完全不符法律用辭與軍事術語。

張競進一步指出，舉例4日52架共機在海峽西南空域活動單日數量再創新高，該防空識別區的西南角，在國際法定位上就是國際空域，但是被現任政府自己創造一個「想像時空」，到處「告洋狀」說共機擾台，製造對立讓百姓恐慌。

▲國軍航空識別區與大陸重疊 。（圖／翻攝張競臉書）

「我們也可以說國軍有能力擾陸。」張競說，2017年11月7日空軍一架幻象2000戰機執行夜間訓練失事，地點就彭佳嶼以北的海域，大陸所劃設東海防空識別區就在旁邊，我空軍與海軍經常在該區域巡弋與演訓活動，試問對岸有過抗議？

張競，「到目前為止，共軍戰機在台海周邊飛航活動，只有保持基本飛行訓練檔次，所有戰術科目與編隊樣態都還未具體呈現。」共軍機艦每年在台海都有例行演訓並未發生軍事衝突，即使去年爆發疫情兩岸民用海空交通也正常運行，高雄往返廈門航班，也是走西南防空識別區，與共機活動相同空域，也未見航班機長有驚恐與不安。

最後，談到國防部長邱國正「2025年將具全面進犯台灣能力」引起外媒報導，張競則說，「我尊重邱部長的專業素養；邱部長手中有整個國防體系作戰情報資源支持他做出如此判斷，我並不認爲我會比他高明，假如我比他高明的話，現在我會是部長，邱先生就會在這兒接受媒體採訪。」

