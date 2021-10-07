解放軍機數量創高　田士臣：向美方表態「台灣問題不讓步」

▲解放軍4日派出創單日最高紀錄的56架軍機。（示意圖／路透）

記者任以芳／北京報導

解放軍4日派出創單日最高紀錄的56架軍機，前川普政府國安顧問、美國陸軍中將麥馬斯特（H. R. McMaster）近日接受日媒訪問發出警告，台灣情勢正「進入非常危險的時期」。台海是否擦槍走火？北京國關智庫學者田士臣今（7日）接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，解放軍派出戰機除了例行訓練，主要也是回應台美近期動作，對美方來說台灣問題只是「全球佈局戰略」，但對中方來已經沒有任何商量和緩和的餘地，不容許外部勢力指手畫腳。

解放軍過去4天派出149架軍機擾台，不段創下單日數量新高。美國務院發出「強烈敦促」北京停止施壓脅迫台灣。麥馬斯特指出，「台灣正在進入非常危險的時期，明年2022年是很關鍵的一年。」明年初北京舉行完冬奧後，下半年就是中共二十大登場，外界推算習將續任，牽動台海關鍵情勢。

談到共機經常性「出任務」造成台灣民眾恐慌，外媒也憂心將增加擦槍走火機率。田士臣認為，「那是概率問題，解放軍會有所克制。」中方派出戰機只是在自己領空和海域執行例行任務，同時也是一種實質性防禦，主要反應美台近期的行動。

田士臣分析，中美正在瑞士進行會晤，即使往後雙方還是會激烈對抗，「一中原則」認知不會改變。對美國來說台灣問題只是「全球佈局戰略一個點」，但對中方來說會不惜一切代價，台灣問題沒有任何商量和緩或讓步的餘地，不管是美國還是蔡英文的台獨勢力是絕對輸不起的，「畢竟台灣問題早晚要解決，不可能無限期的拖下去。」

▲F-35閃電II戰鬥機從伊麗莎白女王號航母上起飛。（圖／達志影像／美聯社）

另外，美國卡爾文森號與雷根號與英國伊莉莎白女王號共3艘航空母艦，以及來自美日英、荷、紐、加17艘軍艦，將在菲律賓海進行為期一星期的聯合演習，被外媒解讀是「劍指」中國。

田士臣指出，西方媒體只會報導中國在做什麼，不會報導美國又做了什麼。相較南海這場聲勢浩大的美英聯合軍事演習，中方派出軍機例行巡航和常態化訓練提升能力，都是很自然反射動作。但台灣方面卻加以渲染，不斷製造台海危機氛圍。「如果台海政治生態進一步惡化，這是比較危險的信號。」

▲美國海軍航空母艦「卡爾文森號」聯合英國航母在南海演習。（圖／路透社）

最後，田士臣指出，當前國際社會對台灣歷史事實的認知受制於西方話語權的壟斷和台獨勢力的干擾，是一種扭曲的帶有殖民色彩的不符合歷史事實的認知。中國戰機是在自己的管轄海域及其上空開展訓練；美英是不遠萬里來中國開展大規模演練，還對中國指手畫腳，在中國人民看來就是典型的強盜和霸權邏輯。