也想看雙十表演？　共機清晨又闖我國西南空域

▲共機擾台。（資料照／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

中共解放軍月初入侵台灣西南空域，一度高達單日56架共機侵擾，在拜登5日表示，已和中國國家主席習近平談過台灣議題，雙方同意遵守「台灣協議」後，連續4天未進入空域，但根據軍事粉專西南空域指出，今適逢雙十節國慶日，共機竟一早又進入西南空域，後遭我空軍廣播驅離。

根據廣播及航跡記錄，中共軍機7時31分進入我ADIZ（西南空域），高度3500公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。

根據國防部統計，共軍4日總共派出56架共機擾台，10月至今更已經累計149架次。面對共機頻繁擾台，拜登5日表示，他已和習近平談過台灣議題，雙方同意遵守「台灣協議」。

美國國務卿布林肯6日未針對「協議」做出回應，但表示美國非常關切中國軍事挑釁行動，強烈敦促北京停止脅迫台灣，並強調美國對台承諾堅若磐石。中國在台灣周遭軍事挑釁行動，類似作為破壞穩定，恐導致誤算，也可能削弱區域和平與穩定。

根據「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，本月本月累計進入我空域6天，本月廣播驅離紀錄共計77次。2021年累計進入我空域202天，廣播驅離紀錄共計616次。國防部公布2021年累計進入我空域171天，661架次，本月已公布150架次。