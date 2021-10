主計長20元麵線之亂！蚵仔煎的英文超高級　何不食肉糜可以這樣說

記者王佩翊/編譯

行政院主計總處主計長朱澤民日前因在備詢時稱「一碗蚵仔麵線20元」,引發軒然大波,許多網友狠酸他「吃米不知米價」,但他本人事後卻又改口稱「聽錯了」,引起網友熱議。Podcast節目《宇宙人外信》最新一集就要來教大家蚵仔麵線的英文,還有失言、講錯話的各種用法。

主計長朱澤民7日在立法院接受備詢時,被立委羅明才問道,「你知道蚵仔麵線現在一碗要多少錢?」朱在經過確認後隨即答道,「大概20塊左右吧!」不但引起現場立委一陣譁然,連負責提問的立委羅明才都忍不住批他「不食人間煙火」。

▲行政院主計長朱澤民。(圖/記者屠惠剛攝)



《宇宙人外信》最新一集藉由本篇新聞的幾個關鍵字來介紹,其中蚵仔為「Oyster」,因此蚵仔煎可以說是「Oyster omelet」,蚵仔麵線則可以說是「Oyster noodles」。如果要強調麵線是非常細的麵則可以說是「fine noodles」。

失言或是講錯話在英文中也有許多講法,首先評論可以說是「comment」或是「remark」,而不禮貌則是「offensive」,因此失禮的言論便可以說是「offensive comment」或是「offensive remark」。主持人Ethan也特別分享一個有關於說錯話的有趣用法,也就是「I put my foot in my mouth.」而如果是要挽回自己說錯話的局面,則可以說「How do I get my foot out of my mouth?」

