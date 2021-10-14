抗中保台無法掩蓋內政無能　民眾黨整理7官員發言：鬼話Duck不必

▲民眾黨14日晚間整理出「台灣價值語錄3.0」譏諷蔡政府。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨今（14日）晚間整理出「台灣價值語錄3.0 官員鬼話DUCK不必」譏諷蔡政府1年多來執政表現，共分成民生、房市及塞車3部分，其中主計長朱澤民的「蚵仔麵線一碗20元」也榜上有名。民眾黨表示，人民的小事就是政府的大事，不是成天「抗中保台」就可掩蓋內政無能與政府官員的荒謬；治理國家不能單靠喊口號和大內宣，總統蔡英文必須正視內政崩壞的事實，及早檢討改進，台灣才有能量面對更艱鉅的挑戰。

民眾黨14日晚間透過臉書表示，政治是落實在生活中的每一天，人民的小事就是政府的大事，不是成天「抗中保台」就可以掩蓋內政無能與政府官員的荒謬。疫情三級警戒至今5個月，民生經濟損傷慘重，消費者物價指數（CPI）也創下8年半來新高，米糧價格更是全球第四貴，但蔡政府視若無睹，位居高位卻毫無作為，老是傲慢的檢討人民，只在爭功諉過時衝第一。

「那些官員不在意的民生小事，都是關乎人民日常生活的大事。」民眾黨批評，對於人民的不滿，蔡政府倒是自我感覺良好，依舊沉浸在高聲量、IG追蹤數破90萬的同溫層中，只顧著動員全黨民代和側翼操作罷免案。

「從萊豬進口爭議、物價漲幅我們主計處與經濟部都無法掌握，甚至要看報紙才知道漲很多，這對於政府能否穩定物價打上了極大的問號；房市從疫情降溫後急速狂飆，甚至出現一日二市的場景，也讓人質疑政府打房成效不彰，年輕人望屋興嘆；連假交通狀況層出不窮，甚至檢討起人民的用路習慣，只懂卸責的政府，人民不要。」

民眾黨強調，治理國家不能單靠喊口號和大內宣，政府有責任讓民眾的生活過得更好，蔡英文別再試圖以兩岸情勢緊張轉移施政不力的焦點，必須正視內政崩壞的事實，及早檢討改進，台灣才有能量面對更艱鉅的挑戰。

除寫文章抨擊蔡政府外，民眾黨也整理「台灣價值語錄3.0 官員鬼話DUCK不必」：

一、民生問題沒掌握 苦民所苦都是騙

經濟部長王美花：她10月12日備詢時，面對立委問及「糕餅業者反映原物料奶油價格大漲，糕餅價格可能漲3%」時，支支吾吾地坦承，進口奶油漲價一事，是看了新聞才知道，會再了解一下，是不是猶如報紙上講的漲幅。



行政院主計長朱澤民：他10月7日說出「一碗蚵仔麵線20元」，隔天被媒體質疑「不食人間煙火」，竟然回答「我不抽菸」，令在場記者傻眼；2018年回應立委質詢物價，脫口說出「不吃滷肉飯」，2019年又答不出水餃價格，只能辯駁「行政院餐廳水餃都沒漲價」，堪稱是「舉世滔滔的幸福之官」。



農委會主委陳吉中：對於今年1月起萊豬進口，台灣民眾聞「萊」色變，霎時間台灣豬需求大增，不僅掀起「台灣豬標示之亂」，市場上台灣豬餐點平均漲價10元至30元不等。陳吉仲對此回應，豬肉每公斤70多元，消費者負擔得起；蔡英文總統也稱，萊豬是給民眾多一個選擇，「不一定要吃」，難免讓人有「何不食肉糜」的既視感。

二、年輕人望屋興嘆 內政雙寶成房市守護者

內政部長徐國勇：徐國勇2020年12月被媒體問及「打房政策力道夠不夠？」他以內政部與公平會、消保處聯合稽查為例，胸有成竹地說：「大家已經看到效果了！」然而，根據台灣房屋調查，當月房屋買賣數僅台北市降低7％，桃園、高雄市皆增加10%以上，連內政部重點稽查的台中市，也小增2％。



內政部次長花敬群：花敬群今年4月備詢時，面對立委踢爆國內建案公設比動輒超過3成，甚至有雙北建案1000萬元，公設就佔了500萬元，花敬群認為這是特殊案例，「房子這麼多，民眾不要去買就好。」這般「我就爛」的態度，令聞者都汗顏。



此外，去年5月，正值蔡英文展開第二任期，「房市三箭」選舉政見再度引爆討論，花敬群在臉書上回應「囤房稅是無效且無理的錯誤建議」，並抨擊倡議打房不說後果，是非常不正義的行徑，引發網友怒斥「居住正義已死」。一手主導房市政策的花敬群次長，卻屢次表明打房難以達成，教民眾情何以堪。

三、交通混亂不檢討 反嗆民眾不懂趨吉避凶

前交通部長林佳龍： 去年6月端午連假，國道連日塞車，雪山隧道路段更創下連續32小時壅塞紀錄，時任交通部長林佳龍呼籲，不要在尖峰時段自己去塞，做一個聰明的用路人，能趨吉避凶，選擇最好的時間跟道路，引爆一股「向林佳龍道歉」熱潮，網友紛紛打趣道歉，稱「自己不夠聰明，不懂得趨吉避凶。」



交通部長王國材：民眾黨表示，相隔一年，今年6月為加強防疫，減少民眾移動，交通部在端午連假祭出嚴格匝道儀控管制，讓通勤族、物流司機、返鄉車潮通通塞在匝道，叫苦連天。對此王國材坦言，以為一般通勤族多走平面道路，被民眾痛批「連找藉口都懶」。