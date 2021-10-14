　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抗中保台無法掩蓋內政無能　民眾黨整理7官員發言：鬼話Duck不必

▲民眾黨14日晚間整理出「台灣價值語錄3.0」譏諷蔡政府。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨14日晚間整理出「台灣價值語錄3.0」譏諷蔡政府。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨今（14日）晚間整理出「台灣價值語錄3.0 官員鬼話DUCK不必」譏諷蔡政府1年多來執政表現，共分成民生、房市及塞車3部分，其中主計長朱澤民的「蚵仔麵線一碗20元」也榜上有名。民眾黨表示，人民的小事就是政府的大事，不是成天「抗中保台」就可掩蓋內政無能與政府官員的荒謬；治理國家不能單靠喊口號和大內宣，總統蔡英文必須正視內政崩壞的事實，及早檢討改進，台灣才有能量面對更艱鉅的挑戰。

民眾黨14日晚間透過臉書表示，政治是落實在生活中的每一天，人民的小事就是政府的大事，不是成天「抗中保台」就可以掩蓋內政無能與政府官員的荒謬。疫情三級警戒至今5個月，民生經濟損傷慘重，消費者物價指數（CPI）也創下8年半來新高，米糧價格更是全球第四貴，但蔡政府視若無睹，位居高位卻毫無作為，老是傲慢的檢討人民，只在爭功諉過時衝第一。

「那些官員不在意的民生小事，都是關乎人民日常生活的大事。」民眾黨批評，對於人民的不滿，蔡政府倒是自我感覺良好，依舊沉浸在高聲量、IG追蹤數破90萬的同溫層中，只顧著動員全黨民代和側翼操作罷免案。

「從萊豬進口爭議、物價漲幅我們主計處與經濟部都無法掌握，甚至要看報紙才知道漲很多，這對於政府能否穩定物價打上了極大的問號；房市從疫情降溫後急速狂飆，甚至出現一日二市的場景，也讓人質疑政府打房成效不彰，年輕人望屋興嘆；連假交通狀況層出不窮，甚至檢討起人民的用路習慣，只懂卸責的政府，人民不要。」

民眾黨強調，治理國家不能單靠喊口號和大內宣，政府有責任讓民眾的生活過得更好，蔡英文別再試圖以兩岸情勢緊張轉移施政不力的焦點，必須正視內政崩壞的事實，及早檢討改進，台灣才有能量面對更艱鉅的挑戰。

除寫文章抨擊蔡政府外，民眾黨也整理「台灣價值語錄3.0 官員鬼話DUCK不必」：

一、民生問題沒掌握　苦民所苦都是騙

經濟部長王美花：她10月12日備詢時，面對立委問及「糕餅業者反映原物料奶油價格大漲，糕餅價格可能漲3%」時，支支吾吾地坦承，進口奶油漲價一事，是看了新聞才知道，會再了解一下，是不是猶如報紙上講的漲幅。

行政院主計長朱澤民：他10月7日說出「一碗蚵仔麵線20元」，隔天被媒體質疑「不食人間煙火」，竟然回答「我不抽菸」，令在場記者傻眼；2018年回應立委質詢物價，脫口說出「不吃滷肉飯」，2019年又答不出水餃價格，只能辯駁「行政院餐廳水餃都沒漲價」，堪稱是「舉世滔滔的幸福之官」。

農委會主委陳吉中：對於今年1月起萊豬進口，台灣民眾聞「萊」色變，霎時間台灣豬需求大增，不僅掀起「台灣豬標示之亂」，市場上台灣豬餐點平均漲價10元至30元不等。陳吉仲對此回應，豬肉每公斤70多元，消費者負擔得起；蔡英文總統也稱，萊豬是給民眾多一個選擇，「不一定要吃」，難免讓人有「何不食肉糜」的既視感。

▲▼民眾黨14日晚間整理出「台灣價值語錄3.0」譏諷蔡政府。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

二、年輕人望屋興嘆 內政雙寶成房市守護者

內政部長徐國勇：徐國勇2020年12月被媒體問及「打房政策力道夠不夠？」他以內政部與公平會、消保處聯合稽查為例，胸有成竹地說：「大家已經看到效果了！」然而，根據台灣房屋調查，當月房屋買賣數僅台北市降低7％，桃園、高雄市皆增加10%以上，連內政部重點稽查的台中市，也小增2％。

內政部次長花敬群：花敬群今年4月備詢時，面對立委踢爆國內建案公設比動輒超過3成，甚至有雙北建案1000萬元，公設就佔了500萬元，花敬群認為這是特殊案例，「房子這麼多，民眾不要去買就好。」這般「我就爛」的態度，令聞者都汗顏。

此外，去年5月，正值蔡英文展開第二任期，「房市三箭」選舉政見再度引爆討論，花敬群在臉書上回應「囤房稅是無效且無理的錯誤建議」，並抨擊倡議打房不說後果，是非常不正義的行徑，引發網友怒斥「居住正義已死」。一手主導房市政策的花敬群次長，卻屢次表明打房難以達成，教民眾情何以堪。

▲▼民眾黨14日晚間整理出「台灣價值語錄3.0」譏諷蔡政府。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

三、交通混亂不檢討 反嗆民眾不懂趨吉避凶

前交通部長林佳龍：　去年6月端午連假，國道連日塞車，雪山隧道路段更創下連續32小時壅塞紀錄，時任交通部長林佳龍呼籲，不要在尖峰時段自己去塞，做一個聰明的用路人，能趨吉避凶，選擇最好的時間跟道路，引爆一股「向林佳龍道歉」熱潮，網友紛紛打趣道歉，稱「自己不夠聰明，不懂得趨吉避凶。」

交通部長王國材：民眾黨表示，相隔一年，今年6月為加強防疫，減少民眾移動，交通部在端午連假祭出嚴格匝道儀控管制，讓通勤族、物流司機、返鄉車潮通通塞在匝道，叫苦連天。對此王國材坦言，以為一般通勤族多走平面道路，被民眾痛批「連找藉口都懶」。

▲▼民眾黨14日晚間整理出「台灣價值語錄3.0」譏諷蔡政府。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

初代名模「漂亮寶貝」王靜瑩近況曝！　高䠷性感當柯震東辣媽

因停建核四被列「不受歡迎人物」　他21年前為此進不了立法院

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

城中城大火46死　陳菊致哀遭轟「12年妳做了什麼」

國民黨團祭文攻杯葛總質詢　民進黨團終讓步「下周二再戰」

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

城中城惡火恐有法令疏漏！他曝蔡其昌明卻站台挺3Q　轟：全國不幸

城中城大火奪46命　3監察委員申請自動調查

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

初代名模「漂亮寶貝」王靜瑩近況曝！　高䠷性感當柯震東辣媽

因停建核四被列「不受歡迎人物」　他21年前為此進不了立法院

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

城中城大火46死　陳菊致哀遭轟「12年妳做了什麼」

國民黨團祭文攻杯葛總質詢　民進黨團終讓步「下周二再戰」

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

城中城惡火恐有法令疏漏！他曝蔡其昌明卻站台挺3Q　轟：全國不幸

城中城大火奪46命　3監察委員申請自動調查

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

女童滿頭血去世！　鳳梨痛心哽咽「沒耐性別做保母嘛」：她就還小啊

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

12歲暖男童星「超會撩姐姐」！憂鬱氣質被相中從臨演變主角

歐告扮《魷魚遊戲》機關槍女孩 超殺造型+無辜眼神反差萌太Q！

政治熱門新聞

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

陳菊致哀城中城大火　遭轟：12年妳做了什麼

要求李傑承認除名高虹安　翁達瑞最後通牒：會用我的方式找回清白

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

因停建核四被列「不受歡迎人物」　他為此進不了立法院

受災住戶老闆暖舉　議員感動想哭

鄭麗文遭起底羞辱慣犯　黃捷開嗆：道歉何時還？

罷免陳柏惟「投票前戶口遷出」　2201人仍具資格

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

陳其邁「市長應下台」逐字稿　網酸：回力鏢殺來了　

陳其邁為城中城46死下台？　朱立倫：中央地方都要為執政負起全責

陳其邁該為城中城大火下台？柯文哲酸：call in節目沒討論啊

城中城大火釀46死　韓國瑜心痛：願高雄平安！

更多熱門

相關新聞

蚵仔麵線多少　主計長不一定要知

蚵仔麵線多少　主計長不一定要知

行政院主計長朱澤民，日前接受立委質詢時回答，1碗蚵仔麵線20元，引起外界嘩然和批評、開酸。這件事看起朱澤民好像很失職和不稱職，堂堂經濟官員主計長，連民生物資，大眾小吃價格都不知道，但其實這種質疑毫無意義，牛頭不對馬嘴。

基本工資調漲「補助艱困產業」　經長：鎖定內需產業有條件補貼

基本工資調漲「補助艱困產業」　經長：鎖定內需產業有條件補貼

王品漲價「基本工資須配套！」　經長：十月底前提出

王品漲價「基本工資須配套！」　經長：十月底前提出

快訊／情趣用品店可用「好食券」？　王美花認疏漏

快訊／情趣用品店可用「好食券」？　王美花認疏漏

五倍券官網原始碼驚見簡體字　王美花：確實有去陸網看

五倍券官網原始碼驚見簡體字　王美花：確實有去陸網看

關鍵字：

民眾黨台灣價值語錄蚵仔麵線主計長王美花

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

即／陳修將逮捕畫面曝光！女友離奇亡

更多

最夯影音

更多
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面