李應元被列戒嚴黑名單逃亡14個月！今苦戰病魔　陳明文：一起集氣

▲陳明文、李應元。（圖／翻攝自Facebook／陳明文）



記者黃巈禾／台北報導

前駐泰代表李應元因健康因素，向總統蔡英文請辭獲准，8月底返台，整個人大瘦一圈。傳出1年多前已罹癌，目前於醫院治療，消息一出，黨內同仁紛紛到李應元臉書為他加油打氣。和李應元共事多年的民進黨立委陳明文提到，李應元為人溫暖、為台灣民主奮鬥，如今正與病魔纏鬥，請大家一起集氣。

陳明文表示，加入民進黨20幾年，在立委時期就和李應元是同事，無論李應元擔任黨職，或在行政院擔任秘書長、環保署署長，到李應元飛往泰國擔任駐泰大使時，兩人一直很要好。

陳明文說，李應元是個很熱情，也很有朝氣的人，每次看到他，總會笑吟吟地喊一聲「阿文」，並用雙手握住他的手，「這就是應元熱情又獨特的招呼方式」，而李應元一路走來，不僅待人溫暖，也立場鮮明，戒嚴時期曾被列入黑名單的李應元，為台灣的民主和自由不間斷地在奮鬥。

▲李應元生病前後對比照。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝駐泰代表處臉書）



對於李應元身體狀況不佳，陳明文給予加油打氣，「現在，應元正在與病魔纏鬥著，請大家一起和我為應元集氣，祝他早日康復。應元，加油。」

台灣威權統治時期，許多海外台獨份子被列入「黑名單」，駐外單位不發給簽證，因而無法回台，必須長期滯留海外。1987年解嚴後，出現海外台獨人士闖關回台的行動，李應元就是其中一位，歷經14個月逃亡，他1990年偷渡返台，靠著各方人馬協助，化名「阿火」走遍各地，最後仍在台北松江路上「御書園」與友人談事情時被逮捕。

海外台獨人士因違反刑法100條被捕入獄後，已故中研院院士李鎮源、台大教授林山田，以及前總統府秘書長陳師孟為首的學界，發起「100行動聯盟」，歷經多場和平抗爭後，促成修正刑法100條，讓台灣不再有思想法，李應元等人也被釋放。