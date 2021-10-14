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社會 社會焦點 保障人權

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！法官依法判「只需賠8.8萬」…車主氣炸

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導

彰化縣1名辛姓男子，去年開車行經北斗鎮復興路及光仁街口時，不慎撞上1輛一輛價值1688萬的藍寶堅尼LP570，嚇得當場肇事逃逸。吳姓車主事後將超跑送修，並向對方請求損害賠償105萬元。彰化地院指出，該輛藍寶堅尼已出廠13年，折舊後僅能請求9萬1,500元的零件修理費用，加上雙方都有過失，判決辛男只需賠償8萬8,250元。

平溪車禍的藍寶堅尼超跑　真的是全台唯一！（圖／翻攝自網路）

▲彰化一名男子不慎撞爛一輛藍寶堅尼LP570，事後竟只需賠8.8萬。（示意圖，圖為Gallardo LP570-4 Super Trofeo Asia，非當事車輛／翻攝自網路）

這起事件發生在去年12月26日，辛男在早上8點左右開車不慎撞上吳男的藍寶堅尼，造成藍寶堅尼左半部車頭毀壞，事後辛男不僅未下車察看，反而還加速逃離。吳男事後報警處理，並將車子拖吊到維修廠估價，零件修理費用為91萬5000元、工資3萬5000元、烤漆5萬，總計向辛男請求損害賠償105萬元。

法官審理時表示，吳男認為修車費用中零件費用為91萬5,000元，但應依法律規定計算折舊，該車輛是在民國97年3月出廠，距離車禍發生時已將近13年，依據行政院所頒「固定資產耐用年數表」及「固定資產折舊率表」規定，折舊後僅能請求10分之1零件修理費用，因此為9萬1500元，另外加上不必折舊的工資、烤漆，損害金額共計17萬6,500元。

法官指出，事件雙方都有過失，依法應過失相抵，吳男跟辛男應各負百分之50的肇事責任，依民法第217條規定，過失相抵後，吳男請求的賠償金額為8萬8,250元，全案仍可上訴。

對此，吳男透露，對於法官判決感到相當傻眼，更換的零件都是新的卻要折舊計算，就算不是超跑修復也要2、30萬，甚至司法也未針對肇逃部分起訴，等於變相在鼓勵肇逃，未來將與律師商議後再上訴。

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