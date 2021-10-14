桃園砂石場側牆崩塌害死運將　市議會藍營怒批：草菅人命

▲桃園承恩砂石場側牆崩塌，害行經運將被活埋慘死。（圖／龜山警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園龜山區承恩砂石場、因靠近道路旁的成堆砂石於日前豪大雨後崩塌，穿過側牆鐵皮，致行經運將慘被活埋！市議會國民黨團14日表示，經查市府8年來對全市砂石場連續稽查雖412次，開罰卻不成比例，顯然市府長期縱容業者違法行為，未採取斷然措施，衍生憾事，市府應作為而無作為，明顯失職，黨團並提出3點訴求予以譴責。

▲砂石場緊鄰重要道路旁，側牆僅用鐵皮擋住成堆砂石。（圖／龜山警方提供）

市議會議長邱奕勝表示，計程車司機在路上，被違規砂石場崩塌砂石活埋，顯示工安出了問題，他要求市政府務必盡速查明事實真相，釐清責任歸屬，給死者家屬一個交代。站在市議會立場，也強烈要求市府負起公共安全的責任，保障市民安全。

黨團執行長、市議員徐玉樹說，龜山區承恩砂石場12日發生側牆崩塌，致計程車司機遭活埋慘死案，從各項資料顯示，市府明顯縱容，是一場標準的「人禍」，尤其業者被市府開罰22次，仍然我行我素，一再超限利用，凸顯公權力不彰，造成憾事，有「草菅人命」之嫌。

黨團議員梁為超、周玉琴指出，依照市府過去的紀錄，承恩砂石場此次發生崩塌意外，絕非單一事件，而是一個引爆點，桃園市其他地區砂石場不知還有多少個「未爆彈」，市府不能「掩耳盜鈴」，對於砂石業者的種種違法行為視而不見。

黨團質疑，除了承恩砂石場外，桃園市其他超限利用的砂石場，為何一再被縱容，建管處、經發局、都發局、農業局、地政局等長期明知砂石場超限利用，為何長期縱容不法行為，稽查是否只是虛應敷衍，難道以為雙眼閉起來，什麼都看不到。

市議會國民黨團提出3點訴求，分別為：1、承恩砂石場崩塌造成人命損失，是市府長期行政怠惰後果，黨團予以譴責。2、桃園市還有多少類似的未爆彈，市府應立即全面清查，該罰就罰，該勒令停業就勒令停業。3、對於相關意外，嚴懲失職人員。

市府經發局表示，有關市議會國民黨團所指「砂石場」稽查412次，而裁罰次數卻完全不成比率，所引用資訊為「土資場」(土石方資源堆置處理場)而非「砂石場」，桃園市砂石場以今年1月至今，該局辦理聯合稽查超過80次，開罰40餘次，裁罰比例超過50%，絕無所謂長期縱容不法行為。此次發生公安意外的承恩砂石場為例，市府即裁罰29次，並因涉違反水土保持法，移地檢署偵辦在案，並無裁罰次數卻完全不成比率之情形。

