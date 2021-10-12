桃園砂石場崩塌奪命！檢2大方向追真相　不排除賺黑心錢超收奪命

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌，導致計程車司機活埋慘死意外，桃園地檢署檢察官李韋誠下午會同市府勞檢處人員現場勘驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市龜山區承恩砂石場今天凌晨發生砂石崩塌，導致經過計程車慘遭活埋意外，桃園地檢署檢察官李韋誠下午到現場勘驗，並會同市府勞檢處、經發局與龜山警方到場，初步勘查要釐清是否有人為疏失之虞，同時確認發生坍方地點是否有超收砂石等情事，隨後趕往桃園殯儀館相驗罹難的小黃戴姓司機，檢方對於案情三緘其口，僅透露會由地檢署稍晚統一對外說明。

▲桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生砂石坍塌，導致計程車司機慘活埋意外，桃園地檢署檢察官李韋誠下午趕抵現場勘驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察官李韋誠下午4時許趕往龜山區東萬壽路的承恩砂石場勘驗，針對意外現場聽取場方人員說明，現場還包括市府經濟發展局、勞動檢查處、龜山警方等相關單位到場，砂石場劉姓廠長也到現場接受檢察官詢問，檢察官一行人從砂石場裡外都走過一遍，確認意外發生是否有人為疏失之嫌，場方存放砂石是否有違反公危之事實。

檢察官現場勘驗約1小時隨即趕往桃園殯儀館為罹難者戴姓司機相驗死因，並讓家屬與業者商討後續賠償與責任歸屬進行協調。至於案情部分，檢察官李韋誠三緘其口，強調將於地檢署稍後統一對外說明。桃檢襄閱趙燕利表示，將等待外勤檢察官完成複訊，釐清相關意外發生原因再對外說明案情。

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