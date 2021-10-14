痛批民進黨「不服」聯大2758號決議　國台辦：跳得越高，摔得越慘！

▲國台辦發言人馬曉光千字文痛批民進黨。（圖／翻攝《人民日報》微博）

記者任以芳／北京報導

針對聯大2758號決議，外交部長吳釗燮日前投書媒體稱，「這個決議案沒有決定台灣代表權，甚至連台灣都沒提到。」包括蔡英文政府也積極爭取國際認同和加入組織活動。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（14日）指出，正告民進黨當局圖謀製造「兩個中國」、「一中」，任何謀「獨」伎倆都是徒勞的，跳得越高，摔得越慘!

馬曉光表示，民進黨當局罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，無視國際關係基本准則，在各種場合、以各種方式不斷歪曲攻擊聯合國大會第2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則，散布合是「主權國家」謬論，為謀求所謂「台灣獨立」編織謊言，是十分危險的謀「獨」挑釁。

他進一步說，民進黨當局歪曲攻擊聯大2758號決議，本質上是企圖否認台灣是中國一部分。台灣是中國的台灣，歷史和法理十分清楚。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，長期散布「台獨」史觀，欺騙島內民眾和國際輿論，公然挑戰國際社會公認的法理與事實，但改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實。

針對聯大2758號決議，馬曉光又說，民進黨當局拿「代表權」說事，是對國際法的無知與蔑視。1971年第26屆聯大以壓倒性多數通過2758號決議，從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權間題。多年來的實踐充分證明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對合灣的主權。中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。

▲外交部長吳釗燮投書稱，聯大2758號決議案沒有決定台灣代表權，甚至連台灣都沒提到。（圖／外交部直播）

馬曉光表示，民進黨當局炒作台灣「代表權」然蔑視國際關係基本准則，圖謀製造「兩個中國」、「一中」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁民進黨當局歪曲攻擊聯大2758號決議，聲稱要為台灣謀取「國際空間」，目的是為了製造政治事端。

談到台灣參與國際組織及其活動問題，馬曉光指出，我們的立場和國際社會共識十分明確，那就是必須在一個中國原則基礎上加以解決。2009年至2016年，台灣得以「中華台北」名義觀察員身份參與世衛大會，就是在一個中國原則前提下，通過兩岸協商解決的。2016年以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸協商的政治基礎，直接導致台灣無法參與世衛大會，責任完全在民進黨當局。

馬曉光提及疫情期間，在海外廣泛開展接種新冠肺炎疫苗的「春苗行動」惠及包括台灣同胞，當台灣同胞在海外遭受災害、戰亂時，中國領事提供遮風擋雨的保護。事實證明，只有在個中國原則前提下，廣大台灣同胞的利益福社才能夠在國際上得到有效維護，他們的腰桿才能更硬。反而民進黨當局和「台獨」分裂勢力，使台灣同切身利益受到損害。

最後，馬曉光說，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患實現祖國完全統一的歷史車輪滾滾向前，不可阻擋「台獨」分裂分必受清算。正告民進黨當局，任何謀「獨」伎倆都是徒勞的，跳得越高，摔得越慘！