揪甘心！柯文哲曝Jolin低調行善　5月主動捐「智慧便當機」助萬華

▲蔡依林。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲12日宣傳「台北愛心餐食網」之際，透露金曲歌后蔡依林曾在萬華疫情最嚴重的時候，主動聯絡北市社會局低調行善，捐贈了一台智慧型溫控便當機。柯文哲除感謝蔡依林外，也稱讚，「我想正向、積極的力量，或許就是粉絲們如此愛戴她的原因。」

柯文哲12日晚間在臉書表示，感謝八方雲集、梁社漢排骨、鬍鬚張、三商巧福、拿坡里披薩、三商鮮五丼、福勝亭、品川蘭、巧福PLUS，謝謝蔡依林以及所有與我們協力完善北市餐食網的愛心人士。

柯文哲指出，今年因為新冠疫情，許多弱勢家庭變得更弱勢了，台北市社福中心接獲脆弱家庭的通報案，在今年6月跟去年同期相比就增加了187％；市民急難救助金的申請，也從1至5月每月平均245案，暴增到6月的3萬9638案。

柯文哲說，台北市原本就有「實物銀行」、「盛食交流平台」、「惜食廚房」、「物資商品卡」，現在進一步推出「愛心餐券」，經過社工評估後，會直接將餐券提供給需要的家庭，讓市民朋友直接到店裡享用一份熱騰騰的餐食，吃飽了、有精神了，再為未來打拼。

接著，柯文哲透露，「我也要感謝蔡依林，今年五月，當萬華疫情最嚴重的時候，她主動聯絡北市社會局，低調行善。於是，萬華社區居民服務中心多了一台智慧型溫控便當機，我想正向、積極的力量，或許就是粉絲們如此愛戴她的原因」。

柯文哲表示，台北市積極串連民間多元的資源，再加上佛光山 e起復蔬全民相挺專案，如今希望好食堂已經多達406間店家，我們的社會安全網更牢靠了。再次謝謝各界的溫暖義舉，儘管只是一個便當，也能讓善的種子、因為希望萌芽。