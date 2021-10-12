陸查稅風暴擴大「一網紅補稅逾2,800萬」　年底或有一波藝人被查

▲大陸查稅擴及網紅直播主。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

不止藝人，大陸查稅擴及網紅！據《鄭州日報》報導，河南省鄭州市金水區稅務局近日運用大數據，加大對文娛領域從業人員的稅收徵管力度，成功讓一名網路直播主補交稅款634.66萬元（人民幣，下同），繳納滯納金27.78萬元，合計662.44萬元（約新台幣2,848萬元）。

據《財新網》指出，這是大陸目前公開的第一宗網路主播補稅案例，但根據鄭州市金水區稅務局公布的訊息來看，與范冰冰、鄭爽等藝人情況不同的是，這名直播主屬於「欠稅」，而非「偷逃稅」。兩者主要區別在於欠稅不具備主觀意願，因此懲罰力度比偷逃稅小。

根據大陸「稅收徵管法」規定，納稅人未按規定期限繳納稅款的，稅務機關責令限期繳納，並從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

經稅務機關責令限期繳納，逾期仍未繳納的，稅務機關除按規定採取強制執行措施追繳，可處不繳或少繳稅款50%至五倍罰款。這名主播並未被處以罰款，可能與其積極配合及時補繳有關。

這宗網紅補稅案和范冰冰、鄭爽另一個不同點是，這名直播主欠稅是稅務機關通過常規個所稅匯算清繳系統發現的，而非被舉報而遭查處。

大陸國家稅務總局9月18日就曾發文，要求加強文娛領域從業人員稅收管理，對存在「涉稅風險」的明星藝人、網路主播，「一對一」進行風險提示和督促整改，對2021年底前能主動報告並及時糾正涉稅問題的，可依法從輕、減輕或免予處罰。這代表繼2018年至2019年影視行業查稅後，網路直播也已被納入大陸當前稅收監管重點。

另據媒體報導，此後各地稅務機關開展了一輪針對網紅明星查稅行動，多位財稅專家分析，在今年年底前將有一波藝人網紅補稅潮。