　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸查稅風暴擴大「一網紅補稅逾2,800萬」　年底或有一波藝人被查

▲直播,女主播,直播主。（圖／CFP）

▲大陸查稅擴及網紅直播主。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

不止藝人，大陸查稅擴及網紅！據《鄭州日報》報導，河南省鄭州市金水區稅務局近日運用大數據，加大對文娛領域從業人員的稅收徵管力度，成功讓一名網路直播主補交稅款634.66萬元（人民幣，下同），繳納滯納金27.78萬元，合計662.44萬元（約新台幣2,848萬元）。

據《財新網》指出，這是大陸目前公開的第一宗網路主播補稅案例，但根據鄭州市金水區稅務局公布的訊息來看，與范冰冰、鄭爽等藝人情況不同的是，這名直播主屬於「欠稅」，而非「偷逃稅」。兩者主要區別在於欠稅不具備主觀意願，因此懲罰力度比偷逃稅小。

根據大陸「稅收徵管法」規定，納稅人未按規定期限繳納稅款的，稅務機關責令限期繳納，並從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

經稅務機關責令限期繳納，逾期仍未繳納的，稅務機關除按規定採取強制執行措施追繳，可處不繳或少繳稅款50%至五倍罰款。這名主播並未被處以罰款，可能與其積極配合及時補繳有關。

這宗網紅補稅案和范冰冰、鄭爽另一個不同點是，這名直播主欠稅是稅務機關通過常規個所稅匯算清繳系統發現的，而非被舉報而遭查處。

大陸國家稅務總局9月18日就曾發文，要求加強文娛領域從業人員稅收管理，對存在「涉稅風險」的明星藝人、網路主播，「一對一」進行風險提示和督促整改，對2021年底前能主動報告並及時糾正涉稅問題的，可依法從輕、減輕或免予處罰。這代表繼2018年至2019年影視行業查稅後，網路直播也已被納入大陸當前稅收監管重點。

另據媒體報導，此後各地稅務機關開展了一輪針對網紅明星查稅行動，多位財稅專家分析，在今年年底前將有一波藝人網紅補稅潮。

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
LIVE／澎恰恰破產欠2.4億！「面對面30債主」現身說明
機械停車位突下降壓車「扭曲變形」　女駕駛嚇到軟腿
找到了！騎士被強風吹落大排遭水沖走　抓樹枝保命爬上岸
快訊／苗栗知名尚順廣場驚傳槍響　落地玻璃全毀
快訊／龍龍被切割後首發聲　喊話鄭家純：希望擁抱是真的
中風父失蹤24小時找到了！本土劇女星報平安「去五指山散心」
19歲女大生嘔吐、狂喘竟是心肌炎　「心臟停11秒」葉克膜救命
快訊／台東海端鄉2村　明日停班停課
《俗女2》前三高收視點出爐！　謝盈萱超逼真「孕肚」幕後曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸散打冠軍李騰成通緝犯　杜哈亞運靠對手棄權拿下金牌

陸查稅風暴擴大「一網紅補稅逾2,800萬」　年底或有一波藝人被查

陸首批國家公園出爐　習近平：出資64億成立昆明生物多樣性基金

過馬路突然蹲下撿卡片！　8歲女童遭公車輾壓「陳屍斑馬線上」

25歲尪迷暈老婆「邀兄弟三人行」…爽拍片給網友欣賞　離譜細節曝

趙立堅再提2758號決議批吳釗燮：台灣為中國一個省沒資格入聯

莆田滅門案祖孫2死3傷　犯案動機曝光...陸網一面倒挺逃亡兇手

偷800元化妝品遭逮！長髮妹「肉償」老闆...加碼「1要求」慘了

魚刺卡喉「狂吞白飯」反而更痛　女就醫發現刺進大動脈差點喪命

女大生送修手機惹禍！連收「自己私密裸照」　隔天再收電郵秒嚇哭

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

陸散打冠軍李騰成通緝犯　杜哈亞運靠對手棄權拿下金牌

陸查稅風暴擴大「一網紅補稅逾2,800萬」　年底或有一波藝人被查

陸首批國家公園出爐　習近平：出資64億成立昆明生物多樣性基金

過馬路突然蹲下撿卡片！　8歲女童遭公車輾壓「陳屍斑馬線上」

25歲尪迷暈老婆「邀兄弟三人行」…爽拍片給網友欣賞　離譜細節曝

趙立堅再提2758號決議批吳釗燮：台灣為中國一個省沒資格入聯

莆田滅門案祖孫2死3傷　犯案動機曝光...陸網一面倒挺逃亡兇手

偷800元化妝品遭逮！長髮妹「肉償」老闆...加碼「1要求」慘了

魚刺卡喉「狂吞白飯」反而更痛　女就醫發現刺進大動脈差點喪命

女大生送修手機惹禍！連收「自己私密裸照」　隔天再收電郵秒嚇哭

癌症末期有救！　7旬翁靠新療法「腫瘤完全消失」只花8周

新舊用戶都免費！　台灣大推Apple Music免費用半年

浩克發威　巴西男子遭搶靠手機殼擋子彈

朱立倫、AIT處長孫曉雅會晤　民進黨：他該停止錯誤「反美」行徑

國慶連假獨攀再生山和能高山　宜蘭男逾時未返失聯！救難隊出動

暴賺千萬「少年海神」去哪？網揭驚悚真相：有實力者已收手

逾3.2萬人預約第二劑莫德納　北市分2階段施打

「木博喵購物台」推消費振興　16日起五倍券優惠遊大溪

拉拉蹲地板臭臭「背後爸臉嚴肅」　媽大讚：認真的男人最帥

世展會急召寄養家庭！單身寄養爸爸心路歷程曝「1優點」

大陸熱門新聞

伴郎單膝下跪獻戒指給新娘　全場驚呆：來搶親？

妹子搭車自拍「太腰瘦」　網看傻：真實存在嗎

66歲女驗孕兩條線　醫：幸虧發現及時！

父家門口開車輾斃2歲兒　獲賠111萬

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

偷800元化妝品遭逮！正妹「肉償」還債下場超慘

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

男突然血尿　發現膀胱被200結石塞爆

女大生修手機後收到自己裸照　隔天再收電郵一看嚇瘋

尪迷暈老婆邀兄弟三人行　爽拍片給網友欣賞

兒子上大學第一次離家　爸爸看著空房間偷哭

兩岸同心關愛南京喜憨兒

美密訓台軍　國台辦：難逃失敗下場

更多熱門

相關新聞

控「尹衍樑私生子」詐百萬　直播主反挨告

控「尹衍樑私生子」詐百萬　直播主反挨告

唐姓直播主(化名安安)去年底向媒體爆料，詠藝文創鍾姓負責人自稱「尹衍樑私生子」，假借要幫忙籌組女團，但要安安先投資，安安匯款1百萬元後覺得受騙，找到朱姓司機、呂姓女員工查證後，公開指控鍾男涉嫌詐欺，「很多女生受騙上當」，鍾男反控安安等3人涉嫌妨害名譽，結果兩邊都獲不起訴。

女信徒爆「大寶法王犯淫戒」！網紅暗諷精神病G了

女信徒爆「大寶法王犯淫戒」！網紅暗諷精神病G了

她靠性感自拍賺進一棟房！　辭OL轉當成人網紅

她靠性感自拍賺進一棟房！　辭OL轉當成人網紅

「凶版李毓芬」超激視角曝　原味杯險被粉絲順走

「凶版李毓芬」超激視角曝　原味杯險被粉絲順走

網紅醫揭「最危險體位」斷根50％是它害的

網紅醫揭「最危險體位」斷根50％是它害的

關鍵字：

查稅漏稅直播主網紅

讀者迴響

熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面