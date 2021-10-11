女信徒爆「大寶法王犯淫戒」！3度床上糾纏…網紅暗諷精神病G了

▲黃女向周刊爆料，「第17世大寶法王噶瑪巴」伍金赤列多吉曾破戒和她交往，被在台熊姓大弟子做懶人包抹黑。（圖／第17世大寶法王噶瑪巴官方中文網）

記者戴若涵／台北報導

台北一名黃姓女子2019年1月間向周刊爆料，藏傳佛教第17世大寶法王葛瑪巴與她交往5年，更破戒發生3次性行為。法王在台的熊姓大弟子，事後在臉書上暗指黃女為精神病患，被告上法院，一、二審均被判須賠償黃女1元，並在臉書上刊登道歉啟事3個月，全案確定。

藏傳佛教噶舉派領袖、「第17世大寶法王噶瑪巴」伍金赤列多吉，被譽為除了達賴喇嘛之外，信徒最多的藏傳佛教宗教領袖。黃女2019年間向周刊爆料，表示自己在法會上接觸到噶瑪巴，對方向她要了聯絡方式後，雙方交往5年，期間發生過3次性行為，黃女更提出雙方對談的錄音檔佐證。

事件曝光後，以「羅卓仁謙」作為筆名寫過多本佛學書籍的網紅作家熊慧行，製作圖片懶人包稱「大寶法王被誤會！」暗指黃女為「受精神疾病所苦的患者」，並公開黃女的外文姓名，同時號召弟子「為上師大寶法王護關」、灌爆黃女臉書，氣得黃女截圖蒐證，並向熊男提告求償1元。

同時黃女要求他，在個人臉書及「位上師大寶法王護關」的社團留言板、周刊臉書留言板，公開刊登「本人熊慧行於民國108年1月間，在臉書製發懶人包貼圖散布黃女為精神病患之不實言論，侵害黃小姐的名譽權，本人在此鄭重對黃小姐表達歉意」的道歉啟事3個月。

熊男在台北地方法院審理時，否認製作懶人包，辯稱自己「不記得了」、「沒看過貼文」，但由於他曾在臉書直播中，清楚承認自己做過懶人包，還稱黃女為精神病患，法官認為熊男侵害黃女名譽證據明確，判他應賠黃女1元、並在臉書刊登道歉啟事10天。熊男不服判決結果，上訴至高等法院遭駁回，由於熊男沒有上訴最高院，全案確定。