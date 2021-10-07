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網紅醫揭「最危險體位」行房斷根50％是它害的　下體血腫變茄子

▲▼網紅醫師曝：行房「斷根」50％都是這姿勢害的。（圖／翻攝自TikTok／dr.karanr）

▲網紅醫師拍影片解釋，性行為時「斷根」有50％的案例都是採取同一種女性在上的體位。（圖／翻攝自TikTok／dr.karanr，下同）

記者張寧倢／編譯

英國網紅醫師拉杰（Karan Raj）在TikTok上擁有超過430萬粉絲追蹤，日前他發布一則影片揭秘「世上最危險的性愛姿勢」，據稱有50％的陰莖骨折都是由這種行房姿勢釀成的，影片不到3天就有超過280萬次觀看數。

根據《紐約郵報》報導，拉杰醫師在影片中表示，根據科學研究，最危險的性愛姿勢是「背對女上位」（英語稱reverse cowgirl，反女牛仔式），約50％的陰莖骨折都是由這種姿勢造成的，如果有任何不穩定的插入，或是雙方的動作不同步，就可能導致男性生殖器滑出來被女性的恥骨壓斷，是最有可能造成嚴重傷害的體位。

▲▼網紅醫師曝：行房「斷根」50％都是這姿勢害的。（圖／翻攝自TikTok／dr.karanr）

▲如果在性愛過程中不小心失誤，男性生殖器可能會被女性的骨盆恥骨壓斷，造成白膜破裂。

拉杰醫師解釋，儘管嚴格來說陰莖「沒有骨頭」，但也會折斷，陰莖內結締組織形成的膜狀構造「白膜」，類似於橡膠可以在勃起過程中擴大，以保持海綿體的形狀、維持海綿體內高壓，陰莖骨折一詞就是用來描述白膜撕裂，如果過度熱情而受傷斷裂，原本積在海綿體中的血液會從破洞流出形成血腫，「那會讓你的陰莖看起來像茄子。」若無手術縫合，會導致勃起功能障礙與永久性彎曲。

▲▼網紅醫師曝：行房「斷根」50％都是這姿勢害的。（圖／翻攝自TikTok／dr.karanr）

▲醫師表示，陰莖骨折會造成血腫，讓其外觀看起來像茄子。

部分網友看完影片紛紛感到沮喪，「這是我最喜歡體位（哭）」、「因為這部影片，我老公現在不敢碰我」、「但那可是最棒的替位啊！」也有人留言稱，「原來這樣可能會斷掉，是吧？報仇的時間來了」、「我曾在這個體位上斷根過，還聽到撕裂聲」、「我想確定一下，斷裂的話，是不是會看起來又腫又大？那可以持續多久呢？只是幫朋友問的」。

不過，報導指出，2017年《國際陽痿研究雜誌》（暫譯，International Journal of Impotence Research）發表的一項研究則與拉杰醫師的陳述不同，指出「小狗式」（Doggy-style）在造成陰莖骨折案例中佔41％，是最危險的性愛姿勢。排在第2位的則是男上位的傳教士體位，佔25％的病例。緊接著才是排在第3的女上位姿勢。

@dr.karanr

Sun snu ##learnontiktok ##schoolwithdrkaran ##womenshealth ##menshealth

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