每日少1萬噸污水　宜蘭縣開辦蘇澳地區污水下水道系統

▲宜蘭縣長林姿妙場勘蘇澳地區水資源回收中心預定場址。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（2021）年6月，爭取到中央補助每日最多可減少1萬立方公尺污水的蘇澳地區污水下水道系統建設經費，宜蘭縣長林姿妙12日前往蘇澳地區水資源回收中心預定場址現勘，她特別感謝當地居民及蘇澳鎮公所對污水建設的支持，也感謝中央能補助建設經費，並期望這項工程能早日建設完成，儘快使大眾受惠。

宜蘭水資處長李岳儒表示，宜蘭縣共已規劃宜蘭、羅東、礁溪、頭城、蘇澳、三星等6處污水下水道系統，其中宜蘭及羅東兩處系統刻正建設中，為持續拓展全縣污水下水道建設，縣府已順利向中央爭取建設經費31億元開辦蘇澳地區污水下水道系統，將打造一座融入在地人文景色的水資源回收中心，並以近40公里的污水管線銜接新馬及蘇澳擴大都市計畫區1萬戶民宅之污水排水設備，全系統於2022年至2041年分三期建設，目前已積極辦理水資源回收中心用地取得作業中，預計2026年水資中心建設完成後開始營運。

李岳儒說，該系統每日最多可減少1萬立方公尺的污水流入當地河川及海洋，不僅改善當地居民生活環境品質，同時提升蘇澳冷泉、南方澳漁港及新馬地區觀光工廠等重要景點整體觀光形象，開始營運後將逐步開放管線到達區民宅申請污水接管，屆時請當地居民踴躍配合申請。

更多熱門新聞

►二兵涉詐欺出庭前尿遁！長官廁所找不到人傻眼 憲兵全面追緝

►快訊／雪隧小貨車連環撞 搶救誤傷「照明系統」單線通行狂塞

►把友人幼女當性奴10年！ 惡男性侵猥褻逾1000次遭重判