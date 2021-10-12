　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

每日少1萬噸污水　宜蘭縣開辦蘇澳地區污水下水道系統

宜蘭,蘇澳地區污水下水道系統

▲宜蘭縣長林姿妙場勘蘇澳地區水資源回收中心預定場址。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（2021）年6月，爭取到中央補助每日最多可減少1萬立方公尺污水的蘇澳地區污水下水道系統建設經費，宜蘭縣長林姿妙12日前往蘇澳地區水資源回收中心預定場址現勘，她特別感謝當地居民及蘇澳鎮公所對污水建設的支持，也感謝中央能補助建設經費，並期望這項工程能早日建設完成，儘快使大眾受惠。

宜蘭,蘇澳地區污水下水道系統

宜蘭水資處長李岳儒表示，宜蘭縣共已規劃宜蘭、羅東、礁溪、頭城、蘇澳、三星等6處污水下水道系統，其中宜蘭及羅東兩處系統刻正建設中，為持續拓展全縣污水下水道建設，縣府已順利向中央爭取建設經費31億元開辦蘇澳地區污水下水道系統，將打造一座融入在地人文景色的水資源回收中心，並以近40公里的污水管線銜接新馬及蘇澳擴大都市計畫區1萬戶民宅之污水排水設備，全系統於2022年至2041年分三期建設，目前已積極辦理水資源回收中心用地取得作業中，預計2026年水資中心建設完成後開始營運。

李岳儒說，該系統每日最多可減少1萬立方公尺的污水流入當地河川及海洋，不僅改善當地居民生活環境品質，同時提升蘇澳冷泉、南方澳漁港及新馬地區觀光工廠等重要景點整體觀光形象，開始營運後將逐步開放管線到達區民宅申請污水接管，屆時請當地居民踴躍配合申請。

更多熱門新聞

►二兵涉詐欺出庭前尿遁！長官廁所找不到人傻眼　憲兵全面追緝

►快訊／雪隧小貨車連環撞　搶救誤傷「照明系統」單線通行狂塞

►把友人幼女當性奴10年！　惡男性侵猥褻逾1000次遭重判

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
「外出不用戴口罩」快了！專家曝關鍵數字：指日可待
第12輪AZ第二劑給這群族！　三大疫苗同步開
狂踩好食券地雷！　經濟部粉專被洗版：爛透了
LIVE／新北女確診「感染源不明」　侯友宜最新說明
強風把人車吹落大排！2公里外找到車　騎士失蹤生死不明
訂外送注意！　熊貓、Uber Eats「不收紙本五倍券」
驚悚影片曝！桃園男牽車「緊貼拖板車頭」　下秒遭輾斃
上周13人打疫苗後死亡！「各廠牌人數」曝光　這家最少

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

颱風沒來路樹倒一堆阻礙交通　桃警冒雨疏導交管

每日少1萬噸污水　宜蘭縣開辦蘇澳地區污水下水道系統

屏東挖眼案被害女視力恢復　13日再徹底檢查很快可出院

國慶活動爆人潮　雙十連假台南湧進逾70萬人

雲林縣府結合肉品市場創「雲饗豬」品牌　今啟動營運

消防發展基金會捐自動心肺復甦機　雲林救護車28輛「全配」達成　

台南第五救災救護大隊大灣分隊辦公廳舍　擴建工程動土

騎遊府城抽好康　利用T-Bike遊台南好禮大放送

郵局五倍券開領　南警加強防詐宣導與安全維護

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

颱風沒來路樹倒一堆阻礙交通　桃警冒雨疏導交管

每日少1萬噸污水　宜蘭縣開辦蘇澳地區污水下水道系統

屏東挖眼案被害女視力恢復　13日再徹底檢查很快可出院

國慶活動爆人潮　雙十連假台南湧進逾70萬人

雲林縣府結合肉品市場創「雲饗豬」品牌　今啟動營運

消防發展基金會捐自動心肺復甦機　雲林救護車28輛「全配」達成　

台南第五救災救護大隊大灣分隊辦公廳舍　擴建工程動土

騎遊府城抽好康　利用T-Bike遊台南好禮大放送

郵局五倍券開領　南警加強防詐宣導與安全維護

快訊／情趣用品店可用「好食券」？　王美花認疏漏：統編分類不精準

HUBLOT面盤上貼金　獨一無二圖案不怕撞錶

山景第一排！陽明山最新「植栽咖啡廳」不限時　秘境花園超好拍

魚刺卡喉「狂吞白飯」反而更痛　女就醫發現刺進大動脈差點喪命

零廚藝料理！瑞典家常菜「風琴馬鈴薯」　一分鐘學會所有步驟

文慧如送妹出嫁當見習　婚禮進度曝光...嘆：真的很辛苦！

等了8個月...鼓鼓確定「明年五月」有好消息了！　曝心情：讓愛循環

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

圓規挾暴雨狂炸！菲律賓多處爆發山洪、土石流　已至少9人罹難

「混亂世代中的文學對話」 當代翻譯作家李靜宜開講

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

地方熱門新聞

避免入夜驟雨致災　花蓮緊急撤離1911人

圓規強風吹倒路樹！台東東河一天倒3顆

愛爾蘭情侶單車環島遇颱風　警貼心載到旅館安身

金山警分局推搶救影片籲泡湯安全

新竹女9年生8胎　鄭寶清籲送百萬加住宅

母當街攔警　2分鐘送醫救回抽搐昏倒女童　

即／焰火還沒放完！民眾先衝捷運站

戴資穎揮拍點燃2萬發國慶煙火

台南大灣分隊辦公廳舍擴建動土

台南做工行善團國慶假期趕工修繕

看板砸中轎車網歪樓　警方回應了

國慶連假台南吸引旅遊住宿滿滿

郵局五倍券開領警安全維護

國慶煙火「狂放2萬發」震撼畫面曝！

更多熱門

相關新聞

「圓規」環流影響　大同鄉3中小學停班停課

「圓規」環流影響　大同鄉3中小學停班停課

受輕度颱風「圓規」外圍環流影響，今（12）日自行決定停班停課者如下：大同鄉大同國中停止上班、停止上課；大同鄉四季國小（含茂安分班）停止上班、停止上課；大同鄉南山國小停止上班、停止上課。

「下次不敢來了」　16人曝困神秘沙灘驚恐15小時

「下次不敢來了」　16人曝困神秘沙灘驚恐15小時

鄭明典：東半部雨勢「未來12小時更大」

鄭明典：東半部雨勢「未來12小時更大」

「宜蘭透天太搶手」爆共鳴：幾乎秒殺

「宜蘭透天太搶手」爆共鳴：幾乎秒殺

還原海蝕洞驚險救援過程！搜救者說話了

還原海蝕洞驚險救援過程！搜救者說話了

關鍵字：

宜蘭蘇澳地區污水下水道系統

讀者迴響

熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面