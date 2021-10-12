「下次不敢來了」　16人困神秘沙灘曝驚恐15小時：海浪一直打進來

▲16人困神秘沙灘海蝕洞，所幸最後順利獲救。（圖／讀者提供）

記者張靖榕／綜合報導

宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞16名受困遊客11日上午全數脫困後，關於他們是有意去露營過夜或只是當天來回遊玩還有待釐清，不過受困15小時終於安全脫困的11名大人紛紛表示，當晚整夜相擁取暖不敢睡，還說「下次不敢來了」，5名孩童則因年紀還小沒意識到事情嚴重性，只是害羞地說「沒坐過直升機」。

針對16名遊客原先是要到海蝕洞露營的說法，受困者獲救後表示，當天是遇到一輛賓士吉普車卡在礁石無法動彈，堵住一行人車回程的路線，16人才會又退回海蝕洞，而說要找人來拖吊的賓士車主直到入夜後都不見蹤影，加上漲潮才會變成後來受困海蝕洞的情況。不過沙灘業者指出，海蝕洞光線一般到下午4、5點就已經沒光線，6點更是伸手不見五指，若不是原先要露營，應該不會到過9點之後那麼晚才報案。

▲女性和小孩第一批被救出。（圖／記者游芳男翻攝）

報案人呂先生並非受困的16名遊客之一，他向《東森新媒體ETtoday》表示，受困遊客在10日下午3點就已經在「吉普車群組」傳訊息求救，表示賓士車卡在神秘沙灘上，導致他們無法離開。晚間他從宜蘭市驅車前往海蝕洞想尋找受困車友，還意外救出另外4名在另一個海蝕洞準備露營的年輕人，而16人受困位置因漲潮幅度太大、沙灘被淹沒導致無法到達，他才通報海巡人員。

▲▼大人很害怕，小孩獲救後則天真地說，「整個晚上沒回家」。（圖／記者游芳男翻攝）

受困者11日由空勤直升機分兩批全數救出，下機後大人全身濕冷，請救援人員提供棉被取暖。根據《聯合報》報導，他們回憶當晚海浪不斷打進來，所有人只能相擁取暖，「下次不敢來了」；其中有人不斷和救援人員道謝，「不好意思」。

小孩則是露出天真笑容，其中一名女童表示「整個晚上沒回家」，被問到有沒有嚇到，則搖頭然後回答「沒坐過直升機」。